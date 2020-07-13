Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574268951.html
В ФПА объяснили дисциплинарные дела против адвокатов по делу Ефремова
На адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского завели дисциплинарные дела из-за... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:01
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662427_0:41:1172:700_1400x0_80_0_0_108ac6b5f6e85b153e522df445daabe0.jpg
https://ria.ru/20200712/1574227978.html
https://ria.ru/20200711/1574224138.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662427_0:41:1172:700_1400x0_80_0_0_108ac6b5f6e85b153e522df445daabe0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662427_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_2398b41b1c64e3673e5ef37902f908d3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662427_0:0:956:956_1400x0_80_0_0_fd51189d2889f9c75083921227ab745a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, москва, происшествия

В ФПА объяснили дисциплинарные дела против адвокатов по делу Ефремова

12:34 13.07.2020 (обновлено: 13:01 13.07.2020)
2116
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского завели дисциплинарные дела из-за заботы об авторитете адвокатуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
"Отсутствие должной реакции дисциплинарных органов на допущенные нарушения может сформировать ложное представление о том, что публичное поведение адвоката, подобное тому, которое демонстрируют адвокаты Добровинский и Пашаев, допустимо. Это, в свою очередь, может привести к утрате доверия к институту адвокатуры в целом", — отметили в организации.
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Вчера, 08:29
Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
Там пояснили, что в публичных выступлениях адвокат должен быть сдержанным и корректным.
До этого палата уже предупреждала Пашаева и Добровинского, что они разглашают адвокатскую тайну и используют дела для саморекламы, регулярно взаимодействуя со СМИ. ФПА крайне редко выступает с публичными критическими заявлениями в адрес адвокатов, но в данном случае выразила "обеспокоенность таким поведением адвокатов".
Телеведущий Владимир Соловьев
11 июля, 22:48
Соловьев высмеял планы адвоката Ефремова засудить его
По итогам рассмотрения дисциплинарного дела адвокатов могут ждать санкции от замечания или предупреждения до прекращения деятельности адвоката.
Восьмого июня на Садовом кольце в Москве артист Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
7621024
Обсудить 0
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовФедеральная палата адвокатов РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Работа аптеки
Производитель объяснил рост цены на анальгин
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева резко ответила на оскорбление со стороны подписчицы
Судья Елена Хахалева
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
Отделение сгущения измельчительно-флотационного цеха Талнахской обогатительной фабрики ОАО ГМК Норильский никель
"Норникель" уволил руководство Талнахской фабрики из-за сброса воды
Легкий скоростной броневик Стрела
В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"
Мужчина со смартфоном
Ученые придумали, как улучшить батареи смартфонов
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Американские флаги в Вашингтоне
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Охлажденный взгляд на дело Сафронова
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
"Поразит любую цель в России": какое новое оружие разрабатывают в США
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Коронавирус
Вирусолог оценил перспективы производства вакцины от COVID-19 в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах
16:33Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу и переезжает
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
Лента новостейМолния