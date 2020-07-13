В ФПА объяснили дисциплинарные дела против адвокатов по делу Ефремова

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского завели дисциплинарные дела из-за заботы об авторитете адвокатуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов ( ФПА ). На адвокатаи представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захаровазавели дисциплинарные дела из-за заботы об авторитете адвокатуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов ().

"Отсутствие должной реакции дисциплинарных органов на допущенные нарушения может сформировать ложное представление о том, что публичное поведение адвоката, подобное тому, которое демонстрируют адвокаты Добровинский и Пашаев, допустимо. Это, в свою очередь, может привести к утрате доверия к институту адвокатуры в целом", — отметили в организации.

Там пояснили, что в публичных выступлениях адвокат должен быть сдержанным и корректным.

До этого палата уже предупреждала Пашаева и Добровинского, что они разглашают адвокатскую тайну и используют дела для саморекламы, регулярно взаимодействуя со СМИ. ФПА крайне редко выступает с публичными критическими заявлениями в адрес адвокатов, но в данном случае выразила "обеспокоенность таким поведением адвокатов".

По итогам рассмотрения дисциплинарного дела адвокатов могут ждать санкции от замечания или предупреждения до прекращения деятельности адвоката.