https://ria.ru/20200713/1574268951.html
В ФПА объяснили дисциплинарные дела против адвокатов по делу Ефремова
На адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского завели дисциплинарные дела из-за... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:34
2020-07-13T13:01
эльман пашаев
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дтп с участием михаила ефремова
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происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, москва, происшествия
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
На адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева
и представителя семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского
завели дисциплинарные дела из-за заботы об авторитете адвокатуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА
).
"Отсутствие должной реакции дисциплинарных органов на допущенные нарушения может сформировать ложное представление о том, что публичное поведение адвоката, подобное тому, которое демонстрируют адвокаты Добровинский и Пашаев, допустимо. Это, в свою очередь, может привести к утрате доверия к институту адвокатуры в целом", — отметили в организации.
Там пояснили, что в публичных выступлениях адвокат должен быть сдержанным и корректным.
До этого палата уже предупреждала Пашаева и Добровинского, что они разглашают адвокатскую тайну и используют дела для саморекламы, регулярно взаимодействуя со СМИ. ФПА крайне редко выступает с публичными критическими заявлениями в адрес адвокатов, но в данном случае выразила "обеспокоенность таким поведением адвокатов".
По итогам рассмотрения дисциплинарного дела адвокатов могут ждать санкции от замечания или предупреждения до прекращения деятельности адвоката.
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