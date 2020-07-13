Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ряд журналистов кремлевского пула, в том числе Ряд журналистов кремлевского пула, в том числе РБК , "Московского комсомольца" и "Российской газеты", записали видео в поддержку арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова , обратив внимание на засекреченность фактов, доказывающих его вину, а также вынужденную необходимость верить следователям на слово.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Следствие 13 июля должно предъявить Сафронову обвинение.

"Как человек, лично знающий Ваню Сафронова, я не могу поверить, что он совершил госизмену. Кто-то может возразить, что обвинение в совершении преступления - это не вопрос веры или недоверия, это вопрос доказательств и фактов. Я согласна. Но о фактах неизвестно ничего. Ввиду засекреченности этого дела нам, по сути, предлагается принять на веру, что у следствия есть серьезные улики против Вани, а суд над ним будет справедлив", - заявила в обращении журналист РБК Наталья Галимова.

Она также напомнила про дело другого журналиста, Ивана Голунова , "железобетонные доказательства против которого, как сначала говорили некоторые чины, в итоге превратились в тыкву".

"Журналистов учат никому не верить на слово, доверять только фактам и обязательно их проверять. Однако в деле Ивана Сафронова нам предлагают поверить следователям, что наш друг и коллега - шпион и изменник родины. Причем не по незнанию, не потому что кому-то где-то случайно не то сказал, а с корыстными целями", - отметила журналист "Московского комсомольца" Елена Егорова.

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула. "Я знаю его исключительно как достойного, честного и чистого человека. Ваня - настоящий патриот. Таких людей мало. И такие люди не бывают шпионами", - отметила она.

Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . Вину бывший журналист не признает.