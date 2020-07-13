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Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова
Ряд журналистов кремлевского пула, в том числе РБК, "Московского комсомольца" и "Российской газеты", записали видео в поддержку арестованного по делу о... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:35
иван сафронов
иван голунов
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рбк (медиагруппа)
дмитрий рогозин
москва
сша
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574164963.html
https://ria.ru/20200708/1574082493.html
А если его вину докажут, эти журналисты извинятся? Или начнут орать что не винного закатали? Слишком много о себе возомнили.
37
"....я не могу поверить, что он совершил госизмену" - как будто все шпионы ходят и рассказывают, что они шпионы и крадут гостайну ))))
33
13
москва
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574040631_0:0:1882:1058_1400x0_80_0_0_967174f97b3ea32670b32b4b7193a019.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, иван голунов, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

12:30 13.07.2020 (обновлено: 12:35 13.07.2020)
5318
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ряд журналистов кремлевского пула, в том числе РБК, "Московского комсомольца" и "Российской газеты", записали видео в поддержку арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обратив внимание на засекреченность фактов, доказывающих его вину, а также вынужденную необходимость верить следователям на слово.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Следствие 13 июля должно предъявить Сафронову обвинение.
"Как человек, лично знающий Ваню Сафронова, я не могу поверить, что он совершил госизмену. Кто-то может возразить, что обвинение в совершении преступления - это не вопрос веры или недоверия, это вопрос доказательств и фактов. Я согласна. Но о фактах неизвестно ничего. Ввиду засекреченности этого дела нам, по сути, предлагается принять на веру, что у следствия есть серьезные улики против Вани, а суд над ним будет справедлив", - заявила в обращении журналист РБК Наталья Галимова.
Она также напомнила про дело другого журналиста, Ивана Голунова, "железобетонные доказательства против которого, как сначала говорили некоторые чины, в итоге превратились в тыкву".
Иван Сафронов в Лефортовском суде
10 июля, 13:09
В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова
"Журналистов учат никому не верить на слово, доверять только фактам и обязательно их проверять. Однако в деле Ивана Сафронова нам предлагают поверить следователям, что наш друг и коллега - шпион и изменник родины. Причем не по незнанию, не потому что кому-то где-то случайно не то сказал, а с корыстными целями", - отметила журналист "Московского комсомольца" Елена Егорова.
В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула. "Я знаю его исключительно как достойного, честного и чистого человека. Ваня - настоящий патриот. Таких людей мало. И такие люди не бывают шпионами", - отметила она.
Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками, а также работал в кремлевском пуле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
8 июля, 21:22
В ОНК рассказали о состоянии находящегося в СИЗО Сафронова
84111558
Обсудить 13
Иван СафроновИван ГолуновРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РБК (медиагруппа)Дмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
Популярные комментарии
А если его вину докажут, эти журналисты извинятся? Или начнут орать что не винного закатали? Слишком много о себе возомнили.
13 июля, 12:32
Арсений Новиков
3100006
"....я не могу поверить, что он совершил госизмену" - как будто все шпионы ходят и рассказывают, что они шпионы и крадут гостайну ))))
13 июля, 12:33
ННиколай
2810004
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