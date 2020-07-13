Проекты ГЧП и концессии в Заполярье освободят от налога на имущество

"Законом устанавливается новая льготная категория налогоплательщиков, освобождаемых от налога на имущество, – организации, заключившие концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве на территории Мурманской области… в отношении имущества, являющегося объектом такого соглашения, которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета основных средств", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, налоговая льгота будет предоставляться на 5 лет в отношении имущества, созданного или реконструированного в рамках реализации соглашений в соответствии с федеральными законами "О концессионных соглашениях" и "О государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации", заключенных после 1 января 2020 года.