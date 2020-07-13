https://ria.ru/20200713/1574268385.html
Проекты ГЧП и концессии в Заполярье освободят от налога на имущество
Власти Мурманской области приняли решение освободить проекты государственно-частного партнерства и концессии от налога на имущество организаций сроком на 5 лет, РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:27
2020-07-13T12:27
мурманская область
мурманская область
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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мурманская область, экономика
МУРМАНСК, 13 июл – РИА Новости.
Власти Мурманской области
приняли решение освободить проекты государственно-частного партнерства и концессии от налога на имущество организаций сроком на 5 лет, сообщили в министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства региона.
"Законом устанавливается новая льготная категория налогоплательщиков, освобождаемых от налога на имущество, – организации, заключившие концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве на территории Мурманской области… в отношении имущества, являющегося объектом такого соглашения, которое учтено обособленно на счете бухгалтерского учета основных средств", - говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, налоговая льгота будет предоставляться на 5 лет в отношении имущества, созданного или реконструированного в рамках реализации соглашений в соответствии с федеральными законами "О концессионных соглашениях" и "О государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации", заключенных после 1 января 2020 года.
"Установление льготной ставки по налогу на имущество организаций будет способствовать повышению привлекательности механизма государственно-частного партнерства на территории региона, увеличению объема привлекаемых инвестиций, качества и объема предоставляемых населению услуг", - отмечают в правительстве.