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В НАФИ рассказали о рисках мошенничества с банковскими картами
Каждый четвертый россиянин, у которого есть банковская карта, может стать жертвой мошенников, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:50
аналитический центр нафи
технологии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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аналитический центр нафи, технологии, экономика

В НАФИ рассказали о рисках мошенничества с банковскими картами

12:50 13.07.2020
1115
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин, у которого есть банковская карта, может стать жертвой мошенников, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.
Исследование проведено в июле 2020 года путем опроса 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах РФ.
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Авторы исследования указывают, что многие держатели банковских карт в России (31%) сталкивались с "карточным" мошенничеством. Чаще всего злоумышленники пытались по телефону узнать конфиденциальные данные карт. При этом подавляющее большинство держателей карт (96%) в результате не понесли финансовых потерь.
"Несмотря на то, что большинство не потеряли деньги в результате попыток мошенничества, каждый четвертый (27%) находится в группе риска: они готовы сообщить посторонним те данные банковских карт, которые сообщать нельзя", - говорится в релизе.
Только 10% россиян, имеющих банковские карты, дали верные ответы на вопрос о том, какие данные карты можно сообщать сотруднику банка (номер карты, имя и фамилия держателя). Большинство россиян (63%) не готовы передавать никакие данные карт по телефону, указали аналитики.
Согласно исследованию, 82% россиян владеют хотя бы одной банковской картой. Чаще всего это карты для получения заработной платы (50%), реже – дебетовые (32%) и кредитные карты (20%), а также социальные карты (27%).
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