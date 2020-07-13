В НАФИ рассказали о рисках мошенничества с банковскими картами

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин, у которого есть банковская карта, может стать жертвой мошенников, свидетельствуют результаты исследования Каждый четвертый россиянин, у которого есть банковская карта, может стать жертвой мошенников, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ

Исследование проведено в июле 2020 года путем опроса 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах РФ.

Авторы исследования указывают, что многие держатели банковских карт в России (31%) сталкивались с "карточным" мошенничеством. Чаще всего злоумышленники пытались по телефону узнать конфиденциальные данные карт. При этом подавляющее большинство держателей карт (96%) в результате не понесли финансовых потерь.

"Несмотря на то, что большинство не потеряли деньги в результате попыток мошенничества, каждый четвертый (27%) находится в группе риска: они готовы сообщить посторонним те данные банковских карт, которые сообщать нельзя", - говорится в релизе.

Только 10% россиян, имеющих банковские карты, дали верные ответы на вопрос о том, какие данные карты можно сообщать сотруднику банка (номер карты, имя и фамилия держателя). Большинство россиян (63%) не готовы передавать никакие данные карт по телефону, указали аналитики.