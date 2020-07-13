https://ria.ru/20200713/1574268336.html
В НАФИ рассказали о рисках мошенничества с банковскими картами
Каждый четвертый россиянин, у которого есть банковская карта, может стать жертвой мошенников, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:50
2020-07-13T12:50
аналитический центр нафи
технологии
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аналитический центр нафи, технологии, экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Каждый четвертый россиянин, у которого есть банковская карта, может стать жертвой мошенников, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ
.
Исследование проведено в июле 2020 года путем опроса 1600 человек старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах РФ.
Авторы исследования указывают, что многие держатели банковских карт в России (31%) сталкивались с "карточным" мошенничеством. Чаще всего злоумышленники пытались по телефону узнать конфиденциальные данные карт. При этом подавляющее большинство держателей карт (96%) в результате не понесли финансовых потерь.
"Несмотря на то, что большинство не потеряли деньги в результате попыток мошенничества, каждый четвертый (27%) находится в группе риска: они готовы сообщить посторонним те данные банковских карт, которые сообщать нельзя", - говорится в релизе.
Только 10% россиян, имеющих банковские карты, дали верные ответы на вопрос о том, какие данные карты можно сообщать сотруднику банка (номер карты, имя и фамилия держателя). Большинство россиян (63%) не готовы передавать никакие данные карт по телефону, указали аналитики.
Согласно исследованию, 82% россиян владеют хотя бы одной банковской картой. Чаще всего это карты для получения заработной платы (50%), реже – дебетовые (32%) и кредитные карты (20%), а также социальные карты (27%).