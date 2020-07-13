В Кургане произошел взрыв газа в здании при ремонте оборудования

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июл - РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в многофункциональном здании в Взрыв бытового газа произошел в многофункциональном здании в Кургане в понедельник, в результате ожоги получил мужчина, он госпитализирован, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, 13 июля в 10.02 (08.02 мск) поступило сообщение о том, что в городе Кургане по улице Декабристов, 3, произошел взрыв бытового газа. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

"По прибытию было установлено, что на первом этаже многофункционального здания при ремонте холодильного оборудования с использованием горелки цангового (туристического) баллона объемом 1,5 литра произошла детонация газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пострадал специалист, осуществлявший ремонт", - говорится в сообщении.

По данным медицинских служб, пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с термическими ожогами 2-3 степени тяжести 10% тела, уточняется в сообщении.

Кроме того, в результате происшествия вылетели оконные стекла в помещении на первом этаже, конструкции здания не повреждены, эвакуация не потребовалась, добавляется в сообщении.