https://ria.ru/20200713/1574268248.html
В Кургане произошел взрыв газа в здании при ремонте оборудования
Взрыв бытового газа произошел в многофункциональном здании в Кургане в понедельник, в результате ожоги получил мужчина, он госпитализирован, сообщил пресс-центр РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:25
2020-07-13T12:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курган, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 13 июл - РИА Новости.
Взрыв бытового газа произошел в многофункциональном здании в Кургане
в понедельник, в результате ожоги получил мужчина, он госпитализирован, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, 13 июля в 10.02 (08.02 мск) поступило сообщение о том, что в городе Кургане по улице Декабристов, 3, произошел взрыв бытового газа. На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС
России.
"По прибытию было установлено, что на первом этаже многофункционального здания при ремонте холодильного оборудования с использованием горелки цангового (туристического) баллона объемом 1,5 литра произошла детонация газовоздушной смеси без последующего горения. В результате пострадал специалист, осуществлявший ремонт", - говорится в сообщении.
По данным медицинских служб, пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с термическими ожогами 2-3 степени тяжести 10% тела, уточняется в сообщении.
Кроме того, в результате происшествия вылетели оконные стекла в помещении на первом этаже, конструкции здания не повреждены, эвакуация не потребовалась, добавляется в сообщении.
На место происшествия выезжали 30 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России - 17 человек и 5 единиц техники, поясняет пресс-центр.