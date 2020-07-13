В Совбезе назвали риски для банковской сферы в России из-за коронавируса

"Несмотря на то, что банковская система сейчас находится в более консолидированном состоянии, чем в 2008 - 2009 годах и в 2014 - 2015 годах, а российская финансовая система в целом является более управляемой, нарастание объема просроченной задолженности по займам и кредитам может лишить банковский сектор значительной части доходов, снизить его прибыльность", - сказал Абелин.