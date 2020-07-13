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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574268085.html
В Совбезе назвали риски для банковской сферы в России из-за коронавируса
Рост объема просроченной задолженности по займам и кредитам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией может лишить российский банковский сектор значительной... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:23
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, совет безопасности рф, экономика

В Совбезе назвали риски для банковской сферы в России из-за коронавируса

12:23 13.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудница и клиент в отделении банка "Совкомбанк" в Москве
Сотрудница и клиент в отделении банка Совкомбанк в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рост объема просроченной задолженности по займам и кредитам на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией может лишить российский банковский сектор значительной части доходов и снизить его прибыльность, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин, курирующий в аппарате Совбеза вопросы экономической безопасности.
Абелин рассказал о рисках, которые пандемия COVID-19 создает для глобальной, а также российской экономики.
"Несмотря на то, что банковская система сейчас находится в более консолидированном состоянии, чем в 2008 - 2009 годах и в 2014 - 2015 годах, а российская финансовая система в целом является более управляемой, нарастание объема просроченной задолженности по займам и кредитам может лишить банковский сектор значительной части доходов, снизить его прибыльность", - сказал Абелин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВОЗСовет Безопасности РФЭкономика
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