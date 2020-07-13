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Хуситы заявили об ударах по саудовским военным объектам и лагерю в Йемене
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в понедельник о нанесении серии ударов по военным объектам на территории Саудовской Аравии и лагерю с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:23
ансар алла
мариб (мухафаза)
саудовская аравия
йемен
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ансар алла, мариб (мухафаза), саудовская аравия, йемен, в мире

Хуситы заявили об ударах по саудовским военным объектам и лагерю в Йемене

12:23 13.07.2020
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена. Архивное фото
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в понедельник о нанесении серии ударов по военным объектам на территории Саудовской Аравии и лагерю с саудовскими военачальниками в Йемене в ответ на авиаудары арабской коалиции по Йемену, говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".
"Масштабная операция затронула базы и военные объекты саудовского врага. Операция была нацелена против военных самолетов, жилых помещений для пилотов и противоракетных систем в Хамис-Мушаит (населенный пункт на границе с Йеменом - ред.), а также военных целей в аэропортах Абхи, Джизане и Наджране", - говорится в заявлении.
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Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов в Сане
Кроме того, представитель хуситов сказал, что удар был нанесен по нефтяному объекту в промышленной зоне Джизана. Он также утверждает, будто удар по лагерю в йеменской провинции Мариб во время встречи саудовских военачальников и йеменских военных привел к гибели десятков человек.
По его словам, для проведения операции использовались баллистические ракеты новой модификации, про которые раньше не было известно, и беспилотники.
Ранее официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что силы ПВО альянса сбили на рассвете в понедельник четыре баллистические ракеты и семь беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены в направлении королевства с территории Йемена по гражданским объектам.
В Йемене больше пяти лет продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако проправительственным войскам за это время не удалось занять районы хуситов на севере Йемена, а также они потеряли позиции на юге, которые заняли сторонники выступающего за отделение Южного Йемена Переходного совета.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
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Ансар АллаМариб (мухафаза)Саудовская АравияЙеменВ мире
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