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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574268019.html
В МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну
Два эксперта Всемирной организации здравоохранения, которые будут заниматься изучением вопроса происхождения вируса COVID-19, прибыли в Китай, китайская сторона РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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В МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну

12:23 13.07.2020
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© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVERДиректор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
© Сайт МИД КНР, автор фото STEPHEN SHAVER
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Два эксперта Всемирной организации здравоохранения, которые будут заниматься изучением вопроса происхождения вируса COVID-19, прибыли в Китай, китайская сторона поддерживает с ними тесный контакт, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"По соглашению двух сторон, правительство Китая согласилось, чтобы ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обменов с китайскими учеными по вопросу выявления источника COVID-19. В настоящее время два эксперта ВОЗ уже прибыли в Китай", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.
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Она отметила, что Китай и ВОЗ в целом едины в том, что происхождение вируса – это научный вопрос, по которому должно быть начато международное сотрудничество и исследование учеными в этой области.
"ВОЗ также считает, что происхождение вируса - это продолжительный процесс, который может касаться множества стран, ВОЗ в дальнейшем при необходимости также может провести аналогичные инспекторские поездки и в другие страны",- добавила Хуа Чуньин.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая не сообщила подробностей относительно того, с кем будут встречаться эксперты ВОЗ и какие будут посещать места.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХуа ЧуньинХубэйВОЗМИД КНРКитайУханьВ мире
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