В МИД Китая подтвердили, что эксперты ВОЗ прибыли в страну

ПЕКИН, 13 июл – РИА Новости. Два эксперта Всемирной организации здравоохранения, которые будут заниматься изучением вопроса происхождения вируса Хуа Чуньин. Два эксперта Всемирной организации здравоохранения, которые будут заниматься изучением вопроса происхождения вируса COVID-19 , прибыли в Китай , китайская сторона поддерживает с ними тесный контакт, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР

"По соглашению двух сторон, правительство Китая согласилось, чтобы ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обменов с китайскими учеными по вопросу выявления источника COVID-19. В настоящее время два эксперта ВОЗ уже прибыли в Китай", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.

Она отметила, что Китай и ВОЗ в целом едины в том, что происхождение вируса – это научный вопрос, по которому должно быть начато международное сотрудничество и исследование учеными в этой области.

"ВОЗ также считает, что происхождение вируса - это продолжительный процесс, который может касаться множества стран, ВОЗ в дальнейшем при необходимости также может провести аналогичные инспекторские поездки и в другие страны",- добавила Хуа Чуньин.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая не сообщила подробностей относительно того, с кем будут встречаться эксперты ВОЗ и какие будут посещать места.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.