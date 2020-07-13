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Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для россиян
Венгрия сохраняет ограничения для посещения страны, с 15 июля меняются только те правила, которые касаются санитарных условий въезда. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, россия, новости - туризм, венгрия, в мире

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для россиян

12:22 13.07.2020 (обновлено: 13:28 13.07.2020)
2299
© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Венгрия сохраняет ограничения для посещения страны, с 15 июля меняются только те правила, которые касаются санитарных условий въезда.
"Правительство Венгрии с 15 июля 2020 года изменяет правила въезда на территорию Венгрии, которые касаются только санитарных условий въезда. Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными",- говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
Подробностей представительство не приводит, указывая, что разъяснения будут даны в ближайшее время,
Посольство ранее опубликовало сообщение о том, что Венгрия меняет правила въезда и переводит Россию в число стран "желтой" зоны по риску распространения коронавируса. После эта публикация была удалена.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полёты.
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