Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для россиян

Подробностей представительство не приводит, указывая, что разъяснения будут даны в ближайшее время,

Посольство ранее опубликовало сообщение о том, что Венгрия меняет правила въезда и переводит Россию в число стран "желтой" зоны по риску распространения коронавируса. После эта публикация была удалена.