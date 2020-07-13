Дело завели против экс-главы района Ростова-на-Дону

Как ранее сообщил РИА Новости источник, в пятницу силовики провели обыски у бывшего главы Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна. Он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, подозреваемый знал, что на территории Первомайского района работает не менее 86 незаконных "торговых объектов", доход от деятельности которых должен был идти в городской бюджет. Однако глава района распорядился не принимать в этой сфере никаких мер, отметили в ведомстве.