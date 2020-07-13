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Дело завели против экс-главы района Ростова-на-Дону
Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего главы районной администрации Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:22
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Дело завели против экс-главы района Ростова-на-Дону

12:22 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего главы районной администрации Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, в пятницу силовики провели обыски у бывшего главы Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна. Он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
Полиция
11 июля, 11:55
Источник: в Ростове-на-Дону задержали экс-главу Первомайского района
"Следственными органами СК России по Ростовской области по материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным УФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказал представитель областного СК.
По версии следствия, подозреваемый знал, что на территории Первомайского района работает не менее 86 незаконных "торговых объектов", доход от деятельности которых должен был идти в городской бюджет. Однако глава района распорядился не принимать в этой сфере никаких мер, отметили в ведомстве.
Григорян покинул пост главы Первомайского района Ростова-на-Дону 20 января текущего года по собственному желанию.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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