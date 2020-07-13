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В Совбезе оценили перспективы преодоления последствий пандемии COVID-19
Преодоление последствий пандемии COVID-19 даже у ведущих экономик мира займет длительное время, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет безопасности рф, общество

В Совбезе оценили перспективы преодоления последствий пандемии COVID-19

12:19 13.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Преодоление последствий пандемии COVID-19 даже у ведущих экономик мира займет длительное время, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
"Неустойчивость и неопределенность перспектив развития глобальной экономики, которая наблюдалась в последние годы, значительно усилилась. Согласно прогнозам крупнейших международных финансово-экономических организаций по итогам текущего года глобальный ВВП может сократиться на 4,5-5,5% по сравнению с 2019 годом", - сказал Абелин.
"Для преодоления социально-экономических последствий пандемии коронавируса даже ведущим экономикам мира потребуется довольно длительное время", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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