https://ria.ru/20200713/1574267611.html
В Совбезе оценили перспективы преодоления последствий пандемии COVID-19
Преодоление последствий пандемии COVID-19 даже у ведущих экономик мира займет длительное время, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:19
2020-07-13T12:19
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совет безопасности рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет безопасности рф, общество