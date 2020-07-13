В Совбезе оценили перспективы преодоления последствий пандемии COVID-19

"Неустойчивость и неопределенность перспектив развития глобальной экономики, которая наблюдалась в последние годы, значительно усилилась. Согласно прогнозам крупнейших международных финансово-экономических организаций по итогам текущего года глобальный ВВП может сократиться на 4,5-5,5% по сравнению с 2019 годом", - сказал Абелин.