Кузнецова рассказала, что отталкивает детей в интернете

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Травля и агрессия, а также фейковая информация больше всего не нравятся в интернете российским детям, среди же позитивных сторон глобальной сети они чаще всего отмечают возможность общаться и искать новых друзей, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Травля и агрессия, а также фейковая информация больше всего не нравятся в интернете российским детям, среди же позитивных сторон глобальной сети они чаще всего отмечают возможность общаться и искать новых друзей, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова

"Что больше всего не нравится в интернете? 35,7% - агрессия, буллинг и травля, 28,2% - ложная, фейковая информация, 19,9% - информация, пропагандирующая и склоняющая к деструктивному поведению (алкоголизм, табакокурение, наркомания и т.д.), 2,6% - информация, содержащая нецензурные выражения. 7,4% все устраивает", - следует из презентации Кузнецовой, которую она озвучила в ходе международного кинофестиваля семейных и детских фильмов.

Среди того, что их привлекает в интернете, 36,1 % отметили возможность общаться с большим кругом людей и находить новых друзей, 16,2 % - возможность быстрого поиска необходимой информации, 13,2 % - возможность продвигать собственные идеи и проекты, 10,4% - видеоуроки по развитию творческих способностей и увлечений (уроки рисования, моделирования).

В ответ на вопрос о том, что дети хотели бы изменить в интернете, 24,1% рассказали, что хотели бы добавить больше обучающих видео- и аудиоресурсов, 15,8% желают ввести фильтр безопасности для несовершеннолетних, 12,8% - добавить больше мотивационного медиаконтента. Именно о желании создавать подобный контент в интернете заявило большинство опрошенных детей.

"Какой вид позитивного контента вы бы хотели создавать? 29,7% - мотивирующий, вдохновляющий, побуждающий к действию, 25,9% - без глубокого содержания, легкого, развлекательного характера, 17,3 % обучающий контент, направленный на получение новых знаний и навыков", - говорится в материалах.