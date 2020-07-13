Беспилотный автомобиль StarLine протестирован на дорогах Санкт-Петербурга

"Мы довольны результатами. Все алгоритмы, которые ранее отрабатывались на закрытых территориях, сегодня успешно показали себя в условиях реальной дорожной обстановки. Автомобиль распознавал светофоры и другие машины, пропускал пешеходов и выполнял перестроения. Мы получили массу полезных данных и новой информации о том, над какими алгоритмами еще предстоит поработать", – приводится в сообщении комментарий руководителя проекта "Беспилотный автомобиль StarLine" Бориса Иванова.