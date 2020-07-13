Беспилотный автомобиль StarLine протестирован на дорогах Санкт-Петербурга

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Беспилотный автомобиль StarLine, команда разработчиков которого в декабре прошлого года стала финалистом конкурса Up Great "Зимний город", успешно прошел первые испытания на дорогах Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.
Для тестирования алгоритмов автономного вождения был выбран район Марсова поля – в этой части города достаточно активный трафик, много светофоров, дорожных знаков и пешеходных переходов, что позволило инженерам НПО СтарЛайн протестировать разработанные ими алгоритмы беспилотного вождения в реальной дорожной обстановке. Во время автономной поездки в салоне беспилотника для контроля движения находился инженер-испытатель, отметили в РВК.
"Мы довольны результатами. Все алгоритмы, которые ранее отрабатывались на закрытых территориях, сегодня успешно показали себя в условиях реальной дорожной обстановки. Автомобиль распознавал светофоры и другие машины, пропускал пешеходов и выполнял перестроения. Мы получили массу полезных данных и новой информации о том, над какими алгоритмами еще предстоит поработать", – приводится в сообщении комментарий руководителя проекта "Беспилотный автомобиль StarLine" Бориса Иванова.
В декабре 2019 года беспилотник StarLine показал лучший результат в финале технологического конкурса Up Great "Зимний город" на полигоне НАМИ. Автомобиль преодолел 50 километров трассы, имитирующей дорожную обстановку реального города в зимних условиях, за 4 часа с учетом "штрафных" минут. В марте 2020 года StarLine прошел серию дорожных испытаний и получил заключение о соответствии требованиям безопасности, что дало возможность протестировать его на дорогах общего пользования.
3 апреля, 20:34Сказано в эфиреЭксперт назвал возможные сферы использования беспилотных автомобилейПрезидент Владимир Путин поручил кабмину организовать тестирование и поэтапный допуск на дороги беспилотных автомобилей. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik автоэксперт, главный редактор журнала "Клуб 4х4" Максим Ракитин.
Конкурс Up Great "Зимний город" организован РВК, Фондом "Сколково" и АСИ в рамках Национальной технологической инициативы. Пять участников конкурса, включая команду StarLine, продемонстрировали готовность своих беспилотных автомобилей к тестированию в сложных дорожных и погодных условиях российских городов.