https://ria.ru/20200713/1574267408.html
В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют более 176 км дорог
В Тюменской области до конца года планируется отремонтировать более 176 километров автотрасс в рамках реализации национального проекта "Безопасные и... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:16
2020-07-13T12:16
тюменская область
дороги
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дороги
ТЮМЕНЬ, 13 июл - РИА Новости. В Тюменской области до конца года планируется отремонтировать более 176 километров автотрасс в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает главное управление строительства области.
В частности, в ближайшие дни завершатся последние работы по планировке откосов и полотна насыпей на участке дороги Шадринск - Ялуторовск. В рамках нацпроекта были отремонтированы 6,5 километров дороги. Работы проходили на 120-м и 130-м километрах трассы на территории Исетского района.
Всего с начала года в тюменской агломерации было отремонтировано свыше 27 километров региональных дорог в Нижнетавдинском и Исетском районах.
По итогам первого летнего месяца на территории Тюменской области был приведен в порядок 71 дорожный объект. Работы на еще 33 объектах продолжаются, по оставшимся 102 объектам идут подготовительные работы, отметили в управлении.