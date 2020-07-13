В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют более 176 км дорог

ТЮМЕНЬ, 13 июл - РИА Новости. В Тюменской области до конца года планируется отремонтировать более 176 километров автотрасс в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает главное управление строительства области.

В частности, в ближайшие дни завершатся последние работы по планировке откосов и полотна насыпей на участке дороги Шадринск - Ялуторовск. В рамках нацпроекта были отремонтированы 6,5 километров дороги. Работы проходили на 120-м и 130-м километрах трассы на территории Исетского района.

Всего с начала года в тюменской агломерации было отремонтировано свыше 27 километров региональных дорог в Нижнетавдинском и Исетском районах.