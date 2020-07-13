Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200713/1574267408.html
В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют более 176 км дорог
В Тюменской области до конца года планируется отремонтировать более 176 километров автотрасс в рамках реализации национального проекта "Безопасные и... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:16
тюменская область
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3952a5ef9b651901d1e3f529742bfc9d.jpg
https://ria.ru/20200709/1574110837.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3952a5ef9b651901d1e3f529742bfc9d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_319d22598a5ba456b87156344b88d98f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155194/82/1551948254_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_52eaf3bac45724e361308a72002736f1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дороги

В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют более 176 км дорог

12:16 13.07.2020
147
© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Илья Питалев
Ремонт дороги
ТЮМЕНЬ, 13 июл - РИА Новости. В Тюменской области до конца года планируется отремонтировать более 176 километров автотрасс в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает главное управление строительства области.
В частности, в ближайшие дни завершатся последние работы по планировке откосов и полотна насыпей на участке дороги Шадринск - Ялуторовск. В рамках нацпроекта были отремонтированы 6,5 километров дороги. Работы проходили на 120-м и 130-м километрах трассы на территории Исетского района.
Всего с начала года в тюменской агломерации было отремонтировано свыше 27 километров региональных дорог в Нижнетавдинском и Исетском районах.
По итогам первого летнего месяца на территории Тюменской области был приведен в порядок 71 дорожный объект. Работы на еще 33 объектах продолжаются, по оставшимся 102 объектам идут подготовительные работы, отметили в управлении.
Город Тюмень
9 июля, 13:38Тюменская область
В Тюмени до конца года откроется еще один детсад на 260 мест
000000
Обсудить 0
Тюменская областьДороги
Рекомендуем
Знак аварийной остановки
На участке ТТК в Москве из-за ДТП затруднено движение
Работа за компьютером
Жители Подмосковья проголосовали за ремонт дорог в 2021 году
Легкий скоростной броневик Стрела
В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"
Американские флаги в Вашингтоне
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области
Воркута
В Воркуте может появиться арктический медицинский кластер
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
"Норникель" вложил шесть миллиардов рублей в ликвидацию разлива топлива
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Путин обозначил главные экономические задачи
Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
"Равенства нет". Евросоюз преподал урок экономики Украине
Райли и Бенджамин Кио
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Комета C/2020 F3 NEOWISE в виде цепочки из красных точек
Ученый рассказал о самой яркой за последние семь лет комете
Иван Сафронов
Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли десять человек
Отдых горожан в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
Лента новостейМолния