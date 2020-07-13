ОНФ будет внимательно следить за исполнением нацпроектов

"Есть поручение президента ОНФ усилить обратную связь с гражданами и контролировать исполнение нацпроектов. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы нацпроекты исполнялись не только на бумаге, но и качественно меняли жизнь людей к лучшему", - цитирует Кузнецова пресс-служба ОНФ.