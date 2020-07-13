ОНФ будет внимательно следить за исполнением нацпроектов

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, будет следить за тем, чтобы нацпроекты исполнялись не только на бумаге, но и меняли жизнь людей к лучшему, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
В понедельник президент провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания Путин заявил, что нужно усилить общественный контроль за реализацией национальных проектов. Он также подчеркнул, что рассчитывает на активное участие ОНФ и Общественной палаты РФ в этой работе.
"Есть поручение президента ОНФ усилить обратную связь с гражданами и контролировать исполнение нацпроектов. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы нацпроекты исполнялись не только на бумаге, но и качественно меняли жизнь людей к лучшему", - цитирует Кузнецова пресс-служба ОНФ.