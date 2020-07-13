Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574267245.html
ОНФ будет внимательно следить за исполнением нацпроектов
Общероссийский народный фронт, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, будет следить за тем, чтобы нацпроекты исполнялись не только на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:13
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
https://ria.ru/20200713/1574265878.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_acd4631a4561fd859ee501e3328e18d3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8b945a4c34779ce97f5d4bd43d3c77b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, владимир путин, общество

ОНФ будет внимательно следить за исполнением нацпроектов

12:13 13.07.2020
22
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, будет следить за тем, чтобы нацпроекты исполнялись не только на бумаге, но и меняли жизнь людей к лучшему, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
В понедельник президент провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе заседания Путин заявил, что нужно усилить общественный контроль за реализацией национальных проектов. Он также подчеркнул, что рассчитывает на активное участие ОНФ и Общественной палаты РФ в этой работе.
"Есть поручение президента ОНФ усилить обратную связь с гражданами и контролировать исполнение нацпроектов. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы нацпроекты исполнялись не только на бумаге, но и качественно меняли жизнь людей к лучшему", - цитирует Кузнецова пресс-служба ОНФ.
Президент РФ Владимир Путин
11:56
Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом реалий
100000
Обсудить 0
Михаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронтВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Московская область
В Подмосковье отметили снижение заболеваемости туберкулезом
Санкт-Петербург
В Петербурге подтвердили еще 23 случая смерти пациентов с COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Совбезе оценили перспективы преодоления последствий пандемии COVID-19
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Глава Приамурья наградил студентку за спасение тонущего мужчины
Подросток за компьютером
Кузнецова рассказала, что отталкивает детей в интернете
Челябинск
В Челябинской области продлили ограничения движения для грузовиков
Украинские военнослужащие
Губернатор Херсонской области намерен увеличить число военных в области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу поблагодарил министра обороны Сербии за участие в параде Победы
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС предупредили о жаре и грозах в Оренбургской области
Робот Promobot
Робот Promobot стал экскурсоводом в Тульском музее оружия
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1874
Украинская военная техника на Донбассе
Украина проведет в Херсонской области учения по эстонской модели
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 148
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
Лента новостейМолния