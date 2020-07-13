Робот Promobot стал экскурсоводом в Тульском музее оружия

Сообщается, что робот, которого назвали Акинфий, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствий, и не нуждается в контроле со стороны человека. Он также может "продолжать" экспозицию, дополняя информацию об экспонатах изображениями и видеороликами, которые транслируются на его экране.

"Робот в музее – одно из наших перспективных направлений разработки роботов. Мы уже получили большой опыт в этом направлении и планируем масштабировать этот кейс. Роботы-гиды по некоторым параметрам даже превосходят человека в этой роли – они могут ответить даже на самые сложные вопросы, никогда не болеют и всегда доброжелательны", – отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.