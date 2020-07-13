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Робот Promobot стал экскурсоводом в Тульском музее оружия
Российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал экскурсоводом в Тульском музее оружия, он рассказывает об экспонатах и отвечает на РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:10
promobot
восточная европа
сбербанк россии
москва
фонд "сколково"
пермь
технологии
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155884/06/1558840679_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_02a37e3d141e6efff508c6e0941e20c9.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
promobot, восточная европа, сбербанк россии, москва, фонд "сколково", пермь, технологии, общество

Робот Promobot стал экскурсоводом в Тульском музее оружия

12:10 13.07.2020
177
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРобот Promobot
Робот Promobot
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Робот Promobot. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российский робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал экскурсоводом в Тульском музее оружия, он рассказывает об экспонатах и отвечает на вопросы посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Сообщается, что робот, которого назвали Акинфий, распознает лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствий, и не нуждается в контроле со стороны человека. Он также может "продолжать" экспозицию, дополняя информацию об экспонатах изображениями и видеороликами, которые транслируются на его экране.
Обращение Промобота к жителям Пермского края
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"Робот в музее – одно из наших перспективных направлений разработки роботов. Мы уже получили большой опыт в этом направлении и планируем масштабировать этот кейс. Роботы-гиды по некоторым параметрам даже превосходят человека в этой роли – они могут ответить даже на самые сложные вопросы, никогда не болеют и всегда доброжелательны", – отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Промоботы уже работают гидами на объекте ЮНЕСКО в Дагестане – на территории древнего архитектурного комплекса "Цитадель Нарын-Кала", в Музее современной истории России в Москве, историческом парке "Россия — моя история" в Перми и в других культурных учреждениях.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в МФЦ, Сбербанке, аэропорте "Балтимор-Вашингтон", Дубай Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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10 июля, 08:07
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610001
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PromobotВосточная ЕвропаСбербанк РоссииМоскваФонд "Сколково"ПермьТехнологииОбщество
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