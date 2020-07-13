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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574267142.html
Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1874
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1874, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
литва
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1874

12:10 13.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1874, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены пять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровел 1571 человек, 79 умерли.
За воскресенье в республике провели 556 тестов на коронавирус, за все время – 461666.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
09:28Распространение нового коронавируса
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛитваВ мире
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