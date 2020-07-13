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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574267016.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 148
Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 148, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 148

12:09 13.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 148, сообщили в понедельник в Минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. По состоянию на 12 июля сообщалось о 147 подтвержденных случаях COVID-19 и 119 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 148 граждан. Выздоровели 120 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 86 жителей, проведены 2898 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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