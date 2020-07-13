В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 148

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. По состоянию на 12 июля сообщалось о 147 подтвержденных случаях COVID-19 и 119 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 148 граждан. Выздоровели 120 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 86 жителей, проведены 2898 тестов.