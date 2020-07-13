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Ученые нашли связь между гормоном стресса и уровнем сахара в крови
Американские медики обнаружили связь между уровнем кортизола и повышенным сахаром в крови у людей с диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:09
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биология, психология, диабет, здоровье, открытия - риа наука

Ученые нашли связь между гормоном стресса и уровнем сахара в крови

12:09 13.07.2020
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© Fotolia / effkazТест на уровень сахара в крови
Тест на уровень сахара в крови
© Fotolia / effkaz
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американские медики обнаружили связь между уровнем кортизола и повышенным сахаром в крови у людей с диабетом второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology.
Ученые из медицинского центра Wexner Университета штата Огайо и медицинского колледжа штата Огайо провели исследование среди людей, страдающих диабетом второго типа и депрессиями одновременно, и выяснили, что эти заболевания взаимосвязаны. Авторы обнаружили у таких пациентов четкую связь между уровнями гормона стресса кортизолом и глюкозы.
"У здоровых людей уровень кортизола колеблется естественным образом в течение дня, повышаясь утром и падая ночью", — приводятся в пресс-релизе медицинского центра слова руководителя исследования доктора Джошуа Джозефа (Joshua Joseph) из Центра исследований диабета и обмена веществ при Медицинском центре штата Огайо. — Но у участников с сахарным диабетом второго типа и депрессией уровни кортизола были более плоскими в течение дня на фоне высоких уровней глюкозы".
Связь кортизола с уровнями глюкозы наблюдалась только у лиц с диабетом второго типа. Предыдущие исследования показали, что стресс и депрессия являются двумя основными причинами более плоского профиля кортизола, что затрудняет контроль уровня сахара в крови, поэтому людям с диабетом второго типа так важно избегать стрессов.
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При этом заболевании одни люди контролируют уровень сахара в крови с помощью здорового питания и физических упражнений, другим требуется инсулин, так как их организм не вырабатывает этот гормон в необходимом количестве. И тем и другим важно контролировать свое состояние, чтобы правильно определить уровень нагрузок или дозу препарата.
Ученые также выдвигают предположение, что снижение уровня кортизола можно использовать в качестве способа профилактики диабета. Для этого они предлагают использовать психотерапевтические практики снятия стресса — приемы сосредоточения сознания на настоящем моменте, спокойного признания и принятия своих чувств, мыслей и телесных ощущений.
"Мы начали новое исследование, чтобы выяснить, могут ли практики управления вниманием снизить уровень сахара в крови у пациентов с диабетом второго типа. Но это не единственная эффективная форма снятия стресса. Большинство людей с диабетом второго типа знают о важности регулярных физических упражнений, правильного питания и достаточного отдыха", — говорит Джозеф.
"Но снятие стресса — также важный и часто забываемый компонент лечения диабета. Будь то занятия йогой, прогулки или чтение книг, каждому важно найти свой способ снижения стресса и сделать это частью повседневной рутины". — отмечает ученый.
Доктор Джозеф и его команда продолжают исследовать связь между кортизолом и развитием диабета, планируя в дальнейшем также изучить связь гормона стресса с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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