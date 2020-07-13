Трамп вряд ли всерьез думал о продаже Пуэрто-Рико, считает эксперт

Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью New York Times рассказала, что в 2017 году после урагана, который нанес наибольший ущерб Пуэрто-Рико, Трамп высказался раздраженно о том, почему бы не избавиться от такого "актива" и можно ли продать остров. При этом Дюк подчеркнула, что эта фраза была брошена Трампом на одном из совещаний, впоследствии идея о продаже Пуэрто-Рико никогда не обсуждалась.

"Трамп - человек специфический, он ко всем вопросам, в том числе политическим, подходит как к заключению сделки. Тут нечему удивляться. Вопрос в другом - остров Пуэрто-Рико не является формально частью США, это не штат, а некая административная территория под управлением США", - сказал эксперт.

Он отметил, что американцы "придумали для себя такой ход, когда в ходе экспансии 19 века они дошли до Тихого океана и стали поглядывать вокруг".

"Таким образом они Гавайи присоединили - сначала это была тоже территория, потом сделали штатом. Точно такой же территорией были Филиппины , но потом они получили независимость. Остаются сейчас еще ряд островов в Тихом океане, тот же Гуам , другие. И сейчас они (власти США) никак не дойдут до голосования о том, принимать ли Пуэрто-Рико в состав США или не принимать", - пояснил Рогулев.

По его словам, столь долгое промедление связано в том числе с тем, что на управление территорией уходят деньги, "в случае признания ничего они (США) не получат, а расходы увеличатся".

"Плюс это вопрос ответственности. Поэтому Трамп, приехав после урагана, и ляпнул такое, недипломатично", - добавил Рогулев.