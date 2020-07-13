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Трамп вряд ли всерьез думал о продаже Пуэрто-Рико, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп вряд ли всерьез обдумывал возможность продажи Пуэрто-Рико, подобное заявление - это, скорее всего, очередной его ляп, тем более что... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:07
дональд трамп
франклин рузвельт
гуам
сша
пуэрто-рико
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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дональд трамп, франклин рузвельт, гуам, сша, пуэрто-рико, в мире

Трамп вряд ли всерьез думал о продаже Пуэрто-Рико, считает эксперт

12:07 13.07.2020
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© Фото : U.S. National Park ServiceВид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
© Фото : U.S. National Park Service
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли всерьез обдумывал возможность продажи Пуэрто-Рико, подобное заявление - это, скорее всего, очередной его ляп, тем более что остров - не собственность США, Вашингтон может предоставить ему независимость, но не продать его, заявил РИА Новости директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
Ранее бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью New York Times рассказала, что в 2017 году после урагана, который нанес наибольший ущерб Пуэрто-Рико, Трамп высказался раздраженно о том, почему бы не избавиться от такого "актива" и можно ли продать остров. При этом Дюк подчеркнула, что эта фраза была брошена Трампом на одном из совещаний, впоследствии идея о продаже Пуэрто-Рико никогда не обсуждалась.
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"Трамп - человек специфический, он ко всем вопросам, в том числе политическим, подходит как к заключению сделки. Тут нечему удивляться. Вопрос в другом - остров Пуэрто-Рико не является формально частью США, это не штат, а некая административная территория под управлением США", - сказал эксперт.
Он отметил, что американцы "придумали для себя такой ход, когда в ходе экспансии 19 века они дошли до Тихого океана и стали поглядывать вокруг".
"Таким образом они Гавайи присоединили - сначала это была тоже территория, потом сделали штатом. Точно такой же территорией были Филиппины, но потом они получили независимость. Остаются сейчас еще ряд островов в Тихом океане, тот же Гуам, другие. И сейчас они (власти США) никак не дойдут до голосования о том, принимать ли Пуэрто-Рико в состав США или не принимать", - пояснил Рогулев.
По его словам, столь долгое промедление связано в том числе с тем, что на управление территорией уходят деньги, "в случае признания ничего они (США) не получат, а расходы увеличатся".
"Плюс это вопрос ответственности. Поэтому Трамп, приехав после урагана, и ляпнул такое, недипломатично", - добавил Рогулев.
"Что же касается статуса Пуэрто-Рико, то здесь США могут и независимость предоставить, отказаться от управления, но насчет продажи - это, конечно, он преувеличил. Не думаю, что он всерьез обдумывал этот вопрос. Это не собственность США, это и не колония, поэтому прямой продажи там быть не может. Просто договориться о каком-то статусе и получить отступные", - резюмировал эксперт.
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Дональд ТрампФранклин РузвельтГуамСШАПуэрто-РикоВ мире
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