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В больнице в Коммунарке лечатся почти 350 пациентов
Почти 350 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:03
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В больнице в Коммунарке лечатся почти 350 пациентов

12:03 13.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание больницы в Коммунарке
Здание больницы в Коммунарке
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Здание больницы в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 350 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 347 человек. За сутки поступили 32 человека, выписаны девять человек, двое умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,68 миллиона случаев заражения, 565 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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