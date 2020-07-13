https://ria.ru/20200713/1574266499.html
В больнице в Коммунарке лечатся почти 350 пациентов
Почти 350 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:03
2020-07-13T12:03
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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