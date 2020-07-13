https://ria.ru/20200713/1574266424.html
В Ингушетии 27 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Двадцать семь пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:03
2020-07-13T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_0:146:3381:2048_1400x0_80_0_0_639695ffc297fe155dc4392fd35343b4.jpg
https://ria.ru/20200713/1574260805.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_0:146:3381:2048_1400x0_80_0_0_639695ffc297fe155dc4392fd35343b4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_650:0:3381:2048_1400x0_80_0_0_4d740911f48ff42812ef0dbcb6bf2f73.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_1139:0:3187:2048_1400x0_80_0_0_d65aedca2c76eadd4b0da4f8420155a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество
НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости.
Двадцать семь пациентов с коронавирусом в Ингушетии
находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3302 случая заражения коронавирусом
, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализировано 163 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 65, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3318 человек. Выздоровели 2524 человека.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7480 человек, остаются под наблюдением 245 человек, в том числе 82 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.