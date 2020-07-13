В Ингушетии 27 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Двадцать семь пациентов с коронавирусом в Двадцать семь пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3302 случая заражения коронавирусом , скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего госпитализировано 163 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 65, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3318 человек. Выздоровели 2524 человека.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7480 человек, остаются под наблюдением 245 человек, в том числе 82 – в условиях самоизоляции на дому.