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В Ингушетии 27 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Двадцать семь пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:03
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии 27 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

12:03 13.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов в реанимации
Врач обходит пациентов в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач обходит пациентов в реанимации. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Двадцать семь пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3302 случая заражения коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
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"Всего госпитализировано 163 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 65, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 16 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3318 человек. Выздоровели 2524 человека.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7480 человек, остаются под наблюдением 245 человек, в том числе 82 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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