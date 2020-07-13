В Удмуртии ввели рекомендательный масочный режим из-за коронавируса

УФА, 13 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на территории региона с 13 июля вводится рекомендательный масочный режим.
С 30 апреля 2020 года в Удмуртии действовал обязательный масочный режим в общественных местах.
"С сегодняшнего числа вводится рекомендательный масочный режим. Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда", - сказал Бречалов на аппаратном совещании правительства Удмуртии.
Он отметил, что важно сохранять бдительность и отдельное внимание уделить безопасности медиков, которые продолжают работать в режиме ограничений. "Ситуация по коронавирусу у нас относительно стабильная, но напряженная. Как бы мы ни устали и не хотели выдохнуть, мы должны соблюдать все меры безопасности для себя и своих близких", - сказал глава региона.
По данным минздрава Удмуртии, в республике на 13 июля зафиксировано 1834 случая заражения коронавирусной инфекцией, 33 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.