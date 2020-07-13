Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574266277.html
В Удмуртии ввели рекомендательный масочный режим из-за коронавируса
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на территории региона с 13 июля вводится рекомендательный масочный режим. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр бречалов
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_083bb83b956f8c567eb62fbb0a1a2250.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_083bb83b956f8c567eb62fbb0a1a2250.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bc2300b225a54570eb2d2acf1ddb7196.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_240:0:2288:2048_1400x0_80_0_0_9ffe6dab07ee53e4ac931708d9cda9e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бречалов, здоровье - общество, общество

В Удмуртии ввели рекомендательный масочный режим из-за коронавируса

12:00 13.07.2020
2777
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
УФА, 13 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что на территории региона с 13 июля вводится рекомендательный масочный режим.
С 30 апреля 2020 года в Удмуртии действовал обязательный масочный режим в общественных местах.
"С сегодняшнего числа вводится рекомендательный масочный режим. Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда", - сказал Бречалов на аппаратном совещании правительства Удмуртии.
Он отметил, что важно сохранять бдительность и отдельное внимание уделить безопасности медиков, которые продолжают работать в режиме ограничений. "Ситуация по коронавирусу у нас относительно стабильная, но напряженная. Как бы мы ни устали и не хотели выдохнуть, мы должны соблюдать все меры безопасности для себя и своих близких", - сказал глава региона.
По данным минздрава Удмуртии, в республике на 13 июля зафиксировано 1834 случая заражения коронавирусной инфекцией, 33 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
100002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БречаловЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Мощнейший в мире атомный ледокол "Россия" заложат в сентябре 2020 года
Здание больницы в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся почти 350 пациентов
Врач обходит пациентов в реанимации
В Ингушетии 27 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
В борьбе с COVID-19 нужны конкретные ориентиры, заявил Путин
Американские морские пехотинцы во время учений
Число заболевших COVID-19 на американских базах в Японии достигло 98
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом реалий
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Правительство разработает новый нацпроект в сфере туризма
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Воркута
В Воркуте может появиться арктический медицинский кластер
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Глава Приамурья наградил студентку за спасение тонущего мужчины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:30Президент Афганистана осудил атаку талибов в провинции Саманган
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
Лента новостейМолния