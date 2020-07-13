В Удмуртии ввели рекомендательный масочный режим из-за коронавируса

С 30 апреля 2020 года в Удмуртии действовал обязательный масочный режим в общественных местах.

"С сегодняшнего числа вводится рекомендательный масочный режим. Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда", - сказал Бречалов на аппаратном совещании правительства Удмуртии.