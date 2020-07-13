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Мощнейший в мире атомный ледокол "Россия" заложат в сентябре 2020 года
Закладка самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер" состоится в сентябре нынешнего года, сообщило официальное издание российской... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:59
росатомфлот
роснефть
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
приморский край
экономика
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РИА Новости
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353
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росатомфлот, роснефть, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", приморский край, экономика

Мощнейший в мире атомный ледокол "Россия" заложат в сентябре 2020 года

11:59 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Закладка самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта 10510 "Лидер" состоится в сентябре нынешнего года, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
Первая резка металла для строительства атомохода "Россия" состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края. Это событие дало старт строительству нового атомного ледокола. "Закладка запланирована на сентябрь", - пишет "Страна Росатом".
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Согласно условиям контракта, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году. Стоимость головного ледокола - около 127 миллиардов рублей. Контракт на строительство атомного ледокола "Россия" между предприятием Росатома ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) и судостроительным комплексом "Звезда" был подписан в апреле нынешнего года. Всего в РФ планируется построить три таких атомохода. ССК "Звезда" создается консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть".
Атомоходы проекта "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Основные характеристики атомоходов типа "Лидер": мощность - 120 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде); длина - 209 метров; ширина - 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) - 4 метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии - почти 70 тысяч тонн. Состав основного оборудования энергетической установки: ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400; паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый; система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.
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РосатомфлотРоснефтьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Приморский крайЭкономика
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