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https://ria.ru/20200713/1574266089.html
Япония разрешит въезд некоторым группам иностранных граждан
Правительство Японии планирует разрешить въезд в страну иностранным гражданам с определенным статусом проживания (например, студентам, стажерам), невзирая на... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:10
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, вьетнам, япония

Япония разрешит въезд некоторым группам иностранных граждан

15:10 13.07.2020
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© AP Photo / Shizuo KambayashiПосетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония
Посетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Правительство Японии планирует разрешить въезд в страну иностранным гражданам с определенным статусом проживания (например, студентам, стажерам), невзирая на запрет, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщает NewsOnJapan.
Те, кто временно покинули Японию до введения ограничений, смогут вернуться в страну, если будут соответствовать ряду требований. Одно из них – отрицательный результат на ПЦР тест на коронавирус. В настоящее время иностранцы из 129 стран не могут въехать в Японию.
Правительство также разрешит зарубежным высокопоставленным чиновникам путешествовать внутри страны, если те успешно пройдут тест на коронавирус.
Япония уже ослабила ограничения на въезд жителей Вьетнама, а к концу июля планирует разрешить бизнесменам из десяти стран путешествовать по территории страны.
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