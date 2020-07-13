Япония разрешит въезд некоторым группам иностранных граждан

Те, кто временно покинули Японию до введения ограничений, смогут вернуться в страну, если будут соответствовать ряду требований. Одно из них – отрицательный результат на ПЦР тест на коронавирус. В настоящее время иностранцы из 129 стран не могут въехать в Японию.