Глава Севастополя рекомендовал туристам сдавать тест на COVID-19

Десять новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки. Большинство инфицированных — приехавшие в регион туристы. По данным вице-губернатора Александра Кулагина, коэффициент распространения COVID-19 в Севастополе в последние дни равен двум, темп прироста за неделю вырос до 1,75 процента, охват тестирования в городе на инфекцию — более 200 на 100 тысяч населения (высокий уровень).