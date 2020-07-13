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Глава Севастополя рекомендовал туристам сдавать тест на COVID-19
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя рекомендует всем туристам, собирающимся на отдых в регион, сделать перед поездкой тест на новую... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:59
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), севастополь, общество

Глава Севастополя рекомендовал туристам сдавать тест на COVID-19

11:57 13.07.2020 (обновлено: 13:59 13.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развозжаев
Временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развозжаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развозжаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя рекомендует всем туристам, собирающимся на отдых в регион, сделать перед поездкой тест на новую коронавирусную инфекцию.
Десять новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки. Большинство инфицированных — приехавшие в регион туристы. По данным вице-губернатора Александра Кулагина, коэффициент распространения COVID-19 в Севастополе в последние дни равен двум, темп прироста за неделю вырос до 1,75 процента, охват тестирования в городе на инфекцию — более 200 на 100 тысяч населения (высокий уровень).
"Внесите в указ. Давайте рекомендацию такую сделаем, для ответственности с точки зрения эпидемиологии. Анализ показывает, что те, кто едет на отдых, должны о своем здоровье позаботиться", — сказал Развожаев в ходе оперативного совещания в понедельник. Решение принято по предложению вице-губернатора Кулагина и Роспотребнадзора после обсуждения динамики заражений в городе за последние дни. Он также предложил подумать над открытием пунктов тестирования для желающих на въездах в регион.
"Будем смотреть за обстановкой, пока стопроцентный запас коечного фонда позволяет понаблюдать за ситуацией какое-то время", — добавил Развожаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СевастопольОбщество
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