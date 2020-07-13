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В Азербайджане прошло заседание Совбеза из-за конфликта с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совбеза в связи с ситуацией на границе с Арменией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:41
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ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане прошло заседание Совбеза из-за конфликта с Арменией

11:56 13.07.2020 (обновлено: 13:41 13.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел заседание Совбеза в связи с ситуацией на границе с Арменией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Тринадцатого июля под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности. Затем заседание Совета безопасности продолжилось в закрытом режиме. Дополнительная информация о заседании Совета безопасности будет предоставлена позже", - сообщили в пресс-службе.
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армянские военные тоже понесли потери. Минобороны Армении же заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения - нет. В Минобороны Армении заявили, что в понедельник азербайджанская сторона продолжила обстрелы.
Точечный удар по опорному пункту ВС Армении на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении
11:14Сказано в эфире
Эксперт о конфликте Армении и Азербайджана: война невыгодна никомуВ Азербайджане заявили об ударе по опорному пункту армянских военных. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение о причинах конфликта, а также его последствиях.
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Ильхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
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