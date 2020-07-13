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Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом реалий
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госсовету в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:56
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, экономика

Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом реалий

11:56 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госсовету в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели национального развития страны до 2030 года, а также попросил рабочие группы Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.
В понедельник президент провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Завершая встречу, Путин поручил своей администрации совместно с кабмином и профильными ведомствами подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития России на период до 2030 года.
"Исходя из положений указа, прошу правительство при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты. Я сегодня понял, что есть предложения по этим корректировкам. Нужно исходить из реалий. Согласны с этим? Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан, в конечном счете", - заявил Путин.
Он также попросил рабочие группы Госсовета "подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных команд, региональных властей".
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