Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом реалий

"Исходя из положений указа, прошу правительство при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты. Я сегодня понял, что есть предложения по этим корректировкам. Нужно исходить из реалий. Согласны с этим? Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан, в конечном счете", - заявил Путин.