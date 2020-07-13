https://ria.ru/20200713/1574265878.html
Путин поручил скорректировать нацпроекты с учетом реалий
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госсовету в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:56
2020-07-13T11:56
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству и Госсовету в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты, учитывая текущие реалии и цели национального развития страны до 2030 года, а также попросил рабочие группы Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.
В понедельник президент провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Завершая встречу, Путин поручил своей администрации совместно с кабмином и профильными ведомствами подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития России на период до 2030 года.
"Исходя из положений указа, прошу правительство при участии Госсовета в трехмесячный срок скорректировать национальные проекты. Я сегодня понял, что есть предложения по этим корректировкам. Нужно исходить из реалий. Согласны с этим? Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан, в конечном счете", - заявил Путин.
Он также попросил рабочие группы Госсовета "подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных команд, региональных властей".