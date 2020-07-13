https://ria.ru/20200713/1574265780.html
Число заболевших COVID-19 на американских базах в Японии достигло 98
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на американских военных базах в Японии выросло до 98: в понедельник вирус был подтвержден еще у 32 человек,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:55
2020-07-13T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
япония
сша
в мире
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https://ria.ru/20200713/1574256725.html
япония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155298/48/1552984891_186:27:1857:967_1400x0_80_0_0_eace256e5e64b5a17f1434d452422f80.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, япония, сша, в мире