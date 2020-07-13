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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574265780.html
Число заболевших COVID-19 на американских базах в Японии достигло 98
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на американских военных базах в Японии выросло до 98: в понедельник вирус был подтвержден еще у 32 человек,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, япония, сша, в мире

Число заболевших COVID-19 на американских базах в Японии достигло 98

11:55 13.07.2020
105
© Official Marine Corps / Cpl. Luis VelezАмериканские морские пехотинцы во время учений
Американские морские пехотинцы во время учений
© Official Marine Corps / Cpl. Luis Velez
Американские морские пехотинцы во время учений. Архивное фото
ТОКИО, 13 июл – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на американских военных базах в Японии выросло до 98: в понедельник вирус был подтвержден еще у 32 человек, сообщило агентство Киодо.
Кластерные очаги заражения COVID-19 были выявлены на расположенных в южной японской префектуре Окинава американских военных базах "Кэмп-Хансэн" и "Футэмма". В минувшую субботу там ввели режим изоляции, а днем ранее военное командование США возобновило ограничения на передвижения для военнослужащих и сотрудников баз США в Японии в связи с ростом числа заболевших на базах. Им вновь запрещено пользоваться общественным транспортом, введены ограничения на посещения ресторанов и кафе.
Владимир Путин
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,68 миллиона случаев заражения, 565 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЯпонияСШАВ мире
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