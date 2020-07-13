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Правительство разработает новый нацпроект в сфере туризма
Кабинет министров занимается разработкой нового национального проекта в сфере туризма, который приведёт к общему знаменателю все задачи по развитию отрасли в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:55
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - туризм, дмитрий чернышенко, туризм, экономика

Правительство разработает новый нацпроект в сфере туризма

11:54 13.07.2020 (обновлено: 11:55 13.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кабинет министров занимается разработкой нового национального проекта в сфере туризма, который приведёт к общему знаменателю все задачи по развитию отрасли в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас очень важно включить в перечень новый нацпроект в сфере туризма и гостеприимства. Мы сейчас по поручению премьера его разрабатываем. Представим на рассмотрение и приведём практически к общему знаменателю все задачи по развитию туризма в нашей стране, откроем нашу страну для наших граждан", - сказал он на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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