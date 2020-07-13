https://ria.ru/20200713/1574265684.html
Правительство разработает новый нацпроект в сфере туризма
Кабинет министров занимается разработкой нового национального проекта в сфере туризма, который приведёт к общему знаменателю все задачи по развитию отрасли в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:54
2020-07-13T11:55
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
туризм
экономика
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https://ria.ru/20200713/1574257307.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, дмитрий чернышенко, туризм, экономика