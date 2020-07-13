Правительство разработает новый нацпроект в сфере туризма

"Сейчас очень важно включить в перечень новый нацпроект в сфере туризма и гостеприимства. Мы сейчас по поручению премьера его разрабатываем. Представим на рассмотрение и приведём практически к общему знаменателю все задачи по развитию туризма в нашей стране, откроем нашу страну для наших граждан", - сказал он на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.