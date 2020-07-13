В борьбе с COVID-19 нужны конкретные ориентиры, заявил Путин

"Понимаю всё, что связано с этой коронавирусной инфекций, понимаю, что очень много факторов неопределенности, что касается отдаленных последствий, и так далее. Но все-таки такой показатель, как продолжительность жизни.., - это такой интегрированный показатель качества работы по очень многим направлениям. И это мы с вами все понимаем", - заявил Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Можно, разумеется, что-то корректировать, но у нас должны быть все-таки ориентиры, которые мы должны иметь в виду и к которым мы должны стремиться. У нас должны быть определенные ориентиры не только по этому направлению, но и по другим тоже. Они не должны быть просто абсолютно размытыми и непонятными ни для нас, ни для граждан", - подчеркнул президент РФ.