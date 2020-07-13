https://ria.ru/20200713/1574265638.html
В борьбе с COVID-19 нужны конкретные ориентиры, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом, как и по другим направлениям здравоохранения, необходимо определить конкретные ориентиры,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:54
2020-07-13T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что в борьбе с коронавирусом
, как и по другим направлениям здравоохранения, необходимо определить конкретные ориентиры, которые не должны быть размыты и непонятны гражданам и представителям власти.
"Понимаю всё, что связано с этой коронавирусной инфекций, понимаю, что очень много факторов неопределенности, что касается отдаленных последствий, и так далее. Но все-таки такой показатель, как продолжительность жизни.., - это такой интегрированный показатель качества работы по очень многим направлениям. И это мы с вами все понимаем", - заявил Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
При этом он допустил, что какие-то аспекты могут корректироваться.
"Можно, разумеется, что-то корректировать, но у нас должны быть все-таки ориентиры, которые мы должны иметь в виду и к которым мы должны стремиться. У нас должны быть определенные ориентиры не только по этому направлению, но и по другим тоже. Они не должны быть просто абсолютно размытыми и непонятными ни для нас, ни для граждан", - подчеркнул президент РФ.
"Поэтому я вас прошу над этим подумать и все-таки эти ориентиры определить", - обратился Путин к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.