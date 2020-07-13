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В борьбе с COVID-19 нужны конкретные ориентиры, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом, как и по другим направлениям здравоохранения, необходимо определить конкретные ориентиры,... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:54
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353
60
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В борьбе с COVID-19 нужны конкретные ориентиры, заявил Путин

11:54 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в борьбе с коронавирусом, как и по другим направлениям здравоохранения, необходимо определить конкретные ориентиры, которые не должны быть размыты и непонятны гражданам и представителям власти.
"Понимаю всё, что связано с этой коронавирусной инфекций, понимаю, что очень много факторов неопределенности, что касается отдаленных последствий, и так далее. Но все-таки такой показатель, как продолжительность жизни.., - это такой интегрированный показатель качества работы по очень многим направлениям. И это мы с вами все понимаем", - заявил Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
При этом он допустил, что какие-то аспекты могут корректироваться.
"Можно, разумеется, что-то корректировать, но у нас должны быть все-таки ориентиры, которые мы должны иметь в виду и к которым мы должны стремиться. У нас должны быть определенные ориентиры не только по этому направлению, но и по другим тоже. Они не должны быть просто абсолютно размытыми и непонятными ни для нас, ни для граждан", - подчеркнул президент РФ.
"Поэтому я вас прошу над этим подумать и все-таки эти ориентиры определить", - обратился Путин к профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
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