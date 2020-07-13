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Новое оружие России
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В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела". Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия-разработчика ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК)... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:40
новое оружие россии
броневик "стрела"
александр красовицкий
военно-промышленная компания
ак-74
ми-17
ми-8
безопасность
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РИА Новости
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броневик "стрела", александр красовицкий, военно-промышленная компания, ак-74, ми-17, ми-8, безопасность

В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"

11:53 13.07.2020 (обновлено: 14:40 13.07.2020)
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© Фото : пресс-служба ООО "ВПК"Легкий скоростной броневик "Стрела"
Легкий скоростной броневик Стрела
© Фото : пресс-служба ООО "ВПК"
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела". Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия-разработчика ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
Масса машины составила 4,7 тонны, что в два раза меньше массы машин семейства "Тигр". "Стрела" также обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.
"На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", — сказал Красовицкий.
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Собеседник агентства пояснил, что противоминная защита броневика позволяет сохранить жизни экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте (против 600 граммов у "Тигра").
По его словам, "Стрела" предназначена для перевозки людей и различных грузов. Машину можно использовать в качестве оперативно-служебного автомобиля спецподразделений органов исполнительной власти. На нее также можно установить комплексы вооружений и спецоборудование.
Красовицкий подчеркнул, что в конструкции "Стрелы" используются отечественные либо произведенные в России комплектующие.

"Небольшая масса бронеавтомобиля "Стрела" дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя", — добавил он.

Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от шести до десяти человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза.
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Новое оружие РоссииБроневик "Стрела"Александр КрасовицкийВоенно-промышленная компанияАК-74Ми-17Ми-8Безопасность
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