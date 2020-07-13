В России создали легкий скоростной броневик "Стрела"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела". Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия-разработчика ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
Масса машины составила 4,7 тонны, что в два раза меньше массы машин семейства "Тигр". "Стрела" также обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Максимальная скорость по шоссе достигает 155 километров в час.
"На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет", — сказал Красовицкий.
Собеседник агентства пояснил, что противоминная защита броневика позволяет сохранить жизни экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте (против 600 граммов у "Тигра").
По его словам, "Стрела" предназначена для перевозки людей и различных грузов. Машину можно использовать в качестве оперативно-служебного автомобиля спецподразделений органов исполнительной власти. На нее также можно установить комплексы вооружений и спецоборудование.
Красовицкий подчеркнул, что в конструкции "Стрелы" используются отечественные либо произведенные в России комплектующие.
"Небольшая масса бронеавтомобиля "Стрела" дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя", — добавил он.
Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации "Тигр" способен перевозить от шести до десяти человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза.
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