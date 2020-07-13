В Свердловской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

Состояние 202 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 985. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.