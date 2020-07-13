В Свердловской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Число случаев смерти пациентов с COVID-19 в Свердловской области за сутки выросло на шесть, до 163, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 163", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зафиксировано 218 новых случаев COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского и Ачитского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского городского округа.
Всего в регионе зарегистрированы 16127 случаев коронавирусной инфекции, отмечает штаб.
Состояние 202 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 79 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 985. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 68 человек. Всего уральские врачи вылечили 9964 пациента, уточняет штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.