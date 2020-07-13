https://ria.ru/20200713/1574265153.html
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Тепло, скорее всего, вернется в Москву к концу июля, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:50
2020-07-13T12:37
татьяна позднякова
погода
станислав поздняков
москва
общество
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, станислав поздняков, москва, общество
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Тепло, скорее всего, вернется в Москву
к концу июля, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова
.
На этой неделе в Москве установится прохладная и дождливая погода. По прогнозам синоптиков, температура опустится ниже климатической нормы на два-три градуса.
"Тепло вернется, но все будет зависеть от того, насколько быстро у нас пройдет процесс формирования следующего циклона. Скорее всего, к двадцатым числам температура будет выше, чем то, что мы будем наблюдать на этой неделе", — рассказала Позднякова РИА Новости.
В понедельник будет облачно, воздух в Москве прогреется до 25-27 градусов, однако на западе столичного региона температура не превысит 20-22 градуса. Ожидаются кратковременные дожди.
Метеорологи отмечают, что похолодание связано с приходом атмосферного фронта. В ночь на 14 июля местами выпадут осадки. В дневные часы дождь повсеместно, местами сильный, с грозой. Северный ветер будет довольно сильный, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду.
В среду 15 июля ночные температуры понизятся до 11-15 градусов, сохранится порывистый северный ветер. Днем температура будет колебаться у отметки 20 градусов.
Синоптики ожидают ухода атмосферного фронта во второй половине недели. К субботе температура воздуха поднимется до 23 градусов.