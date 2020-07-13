Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

"Тепло вернется, но все будет зависеть от того, насколько быстро у нас пройдет процесс формирования следующего циклона. Скорее всего, к двадцатым числам температура будет выше, чем то, что мы будем наблюдать на этой неделе", — рассказала Позднякова РИА Новости.