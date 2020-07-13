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https://ria.ru/20200713/1574265099.html
Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы на Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:53
туризм
коронавирус covid-19
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венгрия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, венгрия, в мире

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

11:49 13.07.2020 (обновлено: 12:53 13.07.2020)
13433
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы на Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
Сейчас последняя запись в аккаунте дипмиссии датирована 9 июля и посвящена запуску блога о туристических местах страны.
Ранее посольство Венгрии в Москве анонсировало список государств так называемой желтой зоны, в который в том числе вошла Россия. Предполагается, что граждане этих стран смогут посещать Венгрию при наличии документов, подтверждающих отрицательные тесты на коронавирус.
Помимо России, в "желтой" зоне Венгрии оказались Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К наиболее опасной "красной" зоне отнесены среди прочих Албания, Черногория и Украина.
Позже в посольстве заявили, что Будапешт с 15 июля меняет санитарные условия въезда в страну, остальное остается неизменным. Более подробные разъяснения в дипмиссии обещали дать в ближайшее время.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияВенгрияВ мире
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