Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Сейчас последняя запись в аккаунте дипмиссии датирована 9 июля и посвящена запуску блога о туристических местах страны.

Позже в посольстве заявили, что Будапешт с 15 июля меняет санитарные условия въезда в страну, остальное остается неизменным. Более подробные разъяснения в дипмиссии обещали дать в ближайшее время.