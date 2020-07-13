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В МЧС предупредили о смерчах на Кубани
Спасатели переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней, гроз, града и смерчей на Кубани, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:03
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия

В МЧС предупредили о смерчах на Кубани

11:49 13.07.2020 (обновлено: 12:03 13.07.2020)
539
© Фото : Анастасия РуденяСмерч в станице Голубицкая, Краснодарский край
Смерч в станице Голубицкая, Краснодарский край
© Фото : Анастасия Руденя
Смерч в станице Голубицкая, Краснодарский край. Архивное фото
СОЧИ, 13 июл – РИА Новости. Спасатели переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых ливней, гроз, града и смерчей на Кубани, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в понедельник и вторник в большинстве районов Краснодарского края резко ухудшится погода.
"На юго-востоке и Черноморском побережье возможно прохождение комплекса неблагоприятных явлений, а именно сильных осадков, ветра, грозы и града. В северных районах сохраняются повышенные классы пожарной опасности, а на побережье возможно формирование смерчей", - говорится в сообщении.
Спасатели проводят превентивные мероприятия, силы и средства приведены в режим "повышенной готовности", организовано межведомственное взаимодействие.
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