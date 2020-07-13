В МЧС предупредили о смерчах на Кубани

Отмечается, что в понедельник и вторник в большинстве районов Краснодарского края резко ухудшится погода.

"На юго-востоке и Черноморском побережье возможно прохождение комплекса неблагоприятных явлений, а именно сильных осадков, ветра, грозы и града. В северных районах сохраняются повышенные классы пожарной опасности, а на побережье возможно формирование смерчей", - говорится в сообщении.