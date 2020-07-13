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Белоусов рассказал Путину о попытках повысить производительность труда
Власти РФ предпринимают уже третью попытку решить вопрос повышения производительности труда, на этот раз создается большая платформа, на которой будут... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:48
ржд
андрей белоусов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ржд, андрей белоусов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, экономика

Белоусов рассказал Путину о попытках повысить производительность труда

11:48 13.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Власти РФ предпринимают уже третью попытку решить вопрос повышения производительности труда, на этот раз создается большая платформа, на которой будут распространяться лучшие практики в области бережливого производства и цифровизации, ее прототип планируется сделать к концу текущего года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В ходе заседания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства Владимир Путин заявил, что одним из инструментов достижения целей роста экономики является повышение производительности труда, и попросил Белоусова сказать несколько слов по этому направлению.
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"У нас уже третья попытка решить этот вопрос. Сейчас мы идем следующим путем: мы создаем с использованием новых всех наших возможностей большую платформу крупную, куда заводим две группы инструментов. Первый инструмент - это инструменты, связанные с внедрением так называемого бережливого производства. У нас, в нашей стране, накоплен опыт, есть специально созданная уже сеть консультационных услуг и, собственно, задача этой сети состоит в том, чтобы обеспечить аккумулирование, обучение и распространение лучших практик в этой области", - ответил Белоусов.
Он уточнил, что в этой сфере уже стоят конкретные задачи и ориентиры. По словам первого вице-премьера, предполагается, что эти меры охватят примерно пять тысяч крупных предприятий, что составляет примерно 10% от их общего числа в стране.
"Вторая составляющая, мы сейчас к ней только приступили ... это заведение на эту же платформу тех цифровых средств, которые позволяют кардинально повысить производительность труда за счет цифровизации", - продолжил Белоусов, отметив, что речь может идти о цифровизации логистики, бэк-офиса и так далее. "Есть такие разработки, соответственно, это цифровизация жизненного цикла изделий, это цифровизация бизнес-информации, это доступ к маркетплейсам, то есть доступ к системам продвижения товаров на рынок и так далее. Только начали эту работу", - отметил он, добавив, что уже создана специальная группа, которая занимается вопросом в еженедельном режиме.
"Очень здесь рассчитываем на взаимодействие с "Ростехом", "Росатомом" и РЖД, у нас есть уже такие договоренности. Будем ее реализовывать и исходим из того, что результаты должны быть первые, первый прототип такой системы должен быть сделан к концу текущего года", - заключил Белоусов.
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РЖДАндрей БелоусовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинЭкономика
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