Белоусов рассказал Путину о попытках повысить производительность труда

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Власти РФ предпринимают уже третью попытку решить вопрос повышения производительности труда, на этот раз создается большая платформа, на которой будут распространяться лучшие практики в области бережливого производства и цифровизации, ее прототип планируется сделать к концу текущего года, сообщил первый вице-премьер Власти РФ предпринимают уже третью попытку решить вопрос повышения производительности труда, на этот раз создается большая платформа, на которой будут распространяться лучшие практики в области бережливого производства и цифровизации, ее прототип планируется сделать к концу текущего года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов

В ходе заседания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства Владимир Путин заявил, что одним из инструментов достижения целей роста экономики является повышение производительности труда, и попросил Белоусова сказать несколько слов по этому направлению.

"У нас уже третья попытка решить этот вопрос. Сейчас мы идем следующим путем: мы создаем с использованием новых всех наших возможностей большую платформу крупную, куда заводим две группы инструментов. Первый инструмент - это инструменты, связанные с внедрением так называемого бережливого производства. У нас, в нашей стране, накоплен опыт, есть специально созданная уже сеть консультационных услуг и, собственно, задача этой сети состоит в том, чтобы обеспечить аккумулирование, обучение и распространение лучших практик в этой области", - ответил Белоусов.

Он уточнил, что в этой сфере уже стоят конкретные задачи и ориентиры. По словам первого вице-премьера, предполагается, что эти меры охватят примерно пять тысяч крупных предприятий, что составляет примерно 10% от их общего числа в стране.

"Вторая составляющая, мы сейчас к ней только приступили ... это заведение на эту же платформу тех цифровых средств, которые позволяют кардинально повысить производительность труда за счет цифровизации", - продолжил Белоусов, отметив, что речь может идти о цифровизации логистики, бэк-офиса и так далее. "Есть такие разработки, соответственно, это цифровизация жизненного цикла изделий, это цифровизация бизнес-информации, это доступ к маркетплейсам, то есть доступ к системам продвижения товаров на рынок и так далее. Только начали эту работу", - отметил он, добавив, что уже создана специальная группа, которая занимается вопросом в еженедельном режиме.