https://ria.ru/20200713/1574264803.html
Эксперты расказали о слишком высоком спросе на курорты Черного моря
Туроператоры отмечают, что сейчас 80 процентов всех бронирований – курорты Краснодарского края. Из-за высокого спроса во многих отелях начинаются остановки... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:58
2020-07-13T13:58
черное море
калининград
туризм
туристы
новости - туризм
московская область (подмосковье)
краснодарский край
туризм
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https://ria.ru/20200713/1574082166.html
черное море
калининград
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124070_0:249:3077:1980_1400x0_80_0_0_9b4b2bcd92202cfeb6757d087184d058.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Туроператоры отмечают, что сейчас 80 процентов всех бронирований – курорты Краснодарского края. Из-за высокого спроса во многих отелях начинаются остановки продаж, сообщает
Tourprom.
"Структура спроса сейчас такова: 80 процентов бронирований – это курорты Краснодарского края и в первую очередь — Сочи, десять процентов — санатории Кавказских Минеральных Вод, пять процентов — туры в Бурятию с отдыхом на озере Байкал, и оставшиеся проценты делят между собой — Карелия, Алтай, Калининград, Московская область, туры по Золотому кольцу и так далее", — сообщают в пресс-службе одного крупного туроператора.
Основная сложность в том, что на некоторые особо популярные даты заездов и на гостиницы начинают поступать остановки продаж. В обычное время на Краснодарский край и Крым приходилось около половины от всех продаж, то на прошлой неделе объемы достигли 90 процентов.
"Фактически Черное море "съело" все остальные направления и обеспечило серьезный ассортиментный перекос", — описал ситуацию Сергей Ромашкин, гендиректор одного крупного туроператора.