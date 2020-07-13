Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200713/1574264803.html
Эксперты расказали о слишком высоком спросе на курорты Черного моря
Туроператоры отмечают, что сейчас 80 процентов всех бронирований – курорты Краснодарского края. Из-за высокого спроса во многих отелях начинаются остановки... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:58
черное море
калининград
туризм
туристы
новости - туризм
московская область (подмосковье)
краснодарский край
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124070_0:249:3077:1980_1400x0_80_0_0_9b4b2bcd92202cfeb6757d087184d058.jpg
https://ria.ru/20200713/1574082166.html
черное море
калининград
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124070_0:249:3077:1980_1400x0_80_0_0_9b4b2bcd92202cfeb6757d087184d058.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124070_162:0:2891:2047_1400x0_80_0_0_641c5580ec2fefa397e9b16af25510d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124070_785:0:2832:2047_1400x0_80_0_0_34fa500d97fea9f1064dbccb9fe23c42.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, калининград, туризм, туристы, новости - туризм, московская область (подмосковье), краснодарский край

Эксперты расказали о слишком высоком спросе на курорты Черного моря

13:58 13.07.2020
859
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Туроператоры отмечают, что сейчас 80 процентов всех бронирований – курорты Краснодарского края. Из-за высокого спроса во многих отелях начинаются остановки продаж, сообщает Tourprom.
"Структура спроса сейчас такова: 80 процентов бронирований – это курорты Краснодарского края и в первую очередь — Сочи, десять процентов — санатории Кавказских Минеральных Вод, пять процентов — туры в Бурятию с отдыхом на озере Байкал, и оставшиеся проценты делят между собой — Карелия, Алтай, Калининград, Московская область, туры по Золотому кольцу и так далее", — сообщают в пресс-службе одного крупного туроператора.
Основная сложность в том, что на некоторые особо популярные даты заездов и на гостиницы начинают поступать остановки продаж. В обычное время на Краснодарский край и Крым приходилось около половины от всех продаж, то на прошлой неделе объемы достигли 90 процентов.
"Фактически Черное море "съело" все остальные направления и обеспечило серьезный ассортиментный перекос", — описал ситуацию Сергей Ромашкин, гендиректор одного крупного туроператора.
Актриса Юлия Ауг на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
08:00Туризм
Юлия Ауг — о том, куда нужно съездить в Эстонии и чем уникальны Кижи
133001
ТуризмЧерное мореКалининградТуризмтуристыНовости - ТуризмМосковская область (Подмосковье)Краснодарский край
Рекомендуем
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Минобороны: 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Вторая фаза испытания вакцины от коронавируса продлится до 28 июля
Якуб Белхороев
ЕР приостановила членство в партии ингушского депутата Белхороева
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат: родственники погибшего Захарова отказывались от денег за ток-шоу
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Спецоперация против сторонников ИГ в Ростовской области. Кадры ФСБ
СК возбудил дело после стрельбы по сотрудникам УФСБ в Ростовской области
Судья Елена Хахалева
"Золотую судью" Хахалеву досрочно лишили полномочий
Модель из Будапешта Барбара Луна Сипос
Девушка осталась без работы из-за "сводящей мужчин с ума красоты"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко озвучил новый "рецепт" борьбы с коронавирусом
Военнослужащие в Донбассе
Российский спецпредставитель оценил заявления Киева о Минских соглашениях
Сотрудники СБУ Украины
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Пресс-секретарь Фургала опровергла информацию о своем задержании
Полицейские в Китае
В Китае водитель утопил автобус с людьми "из-за недовольства жизнью"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
Лента новостейМолния