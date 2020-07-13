Эксперты расказали о слишком высоком спросе на курорты Черного моря

"Структура спроса сейчас такова: 80 процентов бронирований – это курорты Краснодарского края и в первую очередь — Сочи, десять процентов — санатории Кавказских Минеральных Вод, пять процентов — туры в Бурятию с отдыхом на озере Байкал, и оставшиеся проценты делят между собой — Карелия, Алтай, Калининград, Московская область, туры по Золотому кольцу и так далее", — сообщают в пресс-службе одного крупного туроператора.