https://ria.ru/20200713/1574264738.html
Чернышенко: 60 процентов россиян не путешествует за пределами регионов
Практически 60% населения России не совершают путешествия за пределы регионов, в которых они поживают, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:46
2020-07-13T11:46
туризм
россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Практически 60% населения России не совершают путешествия за пределы регионов, в которых они поживают, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
"Сейчас есть ограничения выезда наших граждан временно за рубеж. При этом мы понимаем, что у нас внутренний потенциал... огромен. У нас 60% населения не путешествуют за пределы своих регионов", - сказал он, выступая на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
При этом Чернышенко отметил, что в нашей стране есть много возможностей как раз для того, чтобы увидеть много интересного именно в России.
Вице-премьер также напомнил, что рост туризма дает не только невероятный мультипликативный эффект, увеличивает количество рабочих мест, задействованных в этой инфраструктуре, он и имеет прямое влияние больше, чем на 50 других экономик.