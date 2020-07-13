Чернышенко: 60 процентов россиян не путешествует за пределами регионов

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Практически 60% населения России не совершают путешествия за пределы регионов, в которых они поживают, сообщил вице-премьер РФ Практически 60% населения России не совершают путешествия за пределы регионов, в которых они поживают, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

"Сейчас есть ограничения выезда наших граждан временно за рубеж. При этом мы понимаем, что у нас внутренний потенциал... огромен. У нас 60% населения не путешествуют за пределы своих регионов", - сказал он, выступая на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

При этом Чернышенко отметил, что в нашей стране есть много возможностей как раз для того, чтобы увидеть много интересного именно в России.