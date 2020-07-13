Эксперт: рассмотрение в ЕСПЧ жалобы Гааги по МН17 может занять десять лет

Он добавил, что "начнётся обмен "состязательными" документами, это еще год-полтора". "Потом вынесение решения о приемлемости, возможно, до и/или после этого слушания публичные. И так далее, как с жалобами Украины против России", - рассказал Берестнев.

"Кстати, она (Украина) может попытаться присоединиться к процессу третьей стороной... А может, голландцы сообразят сразу жалобу подать одновременно против РФ и Украины. А может, наши сподобятся встречную жалобу подать против Украины. Короче, вариантов много, и история лет на 6-10", - заключил эксперт.