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Эксперт: рассмотрение в ЕСПЧ жалобы Гааги по МН17 может занять десять лет
Жалоба Нидерландов против России в ЕСПЧ по делу о крушении Boieng (рейс МН17) на Украине в 2014 году может быть принята к рассмотрению через год-полтора с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:45
россия
mh17. расследование
вооруженные силы рф
европейский суд
европейский суд по правам человека
дмитрий песков
нидерланды
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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россия, mh17. расследование, вооруженные силы рф, европейский суд, европейский суд по правам человека, дмитрий песков, нидерланды, в мире

Эксперт: рассмотрение в ЕСПЧ жалобы Гааги по МН17 может занять десять лет

11:45 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жалоба Нидерландов против России в ЕСПЧ по делу о крушении Boieng (рейс МН17) на Украине в 2014 году может быть принята к рассмотрению через год-полтора с запросами в Минюст РФ, а само рассмотрение может растянутся на 6-10 лет, рассказал РИА Новости главный редактор официального научно-аналитического журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев.
В пятницу правительство Нидерландов распространило заявление, в котором сообщило о намерении подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением рейса MH17. Позже Страсбургский суд подтвердил РИА Новости факт получения жалобы, она рассматривается. МИД России расценил подачу жалобы, как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.
Представители ОБСЕ на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
10 июля, 22:24
Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
По словам Берестнева, в отношении жалобы Гааги "процедура такая же, как и обычно". "Направит правительство Нидерландов жалобу, ее зарегистрируют, уведомят российские власти. Затем через несколько месяцев, а скорее, через год-полтора коммуницируют ее с вопросами Минюсту России", - пояснил эксперт.
Он добавил, что "начнётся обмен "состязательными" документами, это еще год-полтора". "Потом вынесение решения о приемлемости, возможно, до и/или после этого слушания публичные. И так далее, как с жалобами Украины против России", - рассказал Берестнев.
"Кстати, она (Украина) может попытаться присоединиться к процессу третьей стороной... А может, голландцы сообразят сразу жалобу подать одновременно против РФ и Украины. А может, наши сподобятся встречную жалобу подать против Украины. Короче, вариантов много, и история лет на 6-10", - заключил эксперт.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
10 июля, 20:26
Нидерланды рассказали о консультациях с Россией по делу MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
10 июля, 19:00
Иск Нидерландов против России по делу MH17 поступил в ЕСПЧ
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РоссияMH17. РасследованиеВооруженные силы РФЕвропейский судЕвропейский суд по правам человекаДмитрий ПесковНидерландыВ мире
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