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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T13:57
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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

11:48 13.07.2020 (обновлено: 13:57 13.07.2020)
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Пассажир вокзала в Казани держит георгиевскую ленточку
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области pravo.gov66.ru и вступил в силу.
В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также требования по повсеместной дезинфекции и соблюдению социальной дистанции.
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