https://ria.ru/20200713/1574264537.html
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:48
2020-07-13T13:57
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коронавирусы
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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свердловская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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