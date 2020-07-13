В Алтайском крае 125 человек оштрафовали за нарушение масочного режима

БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Более ста жителей Алтайского края оштрафованы за нарушение масочного режима, рассказала журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
"По состоянию на 10.07 по краю промониторировано 2112 объектов, в городе Барнауле 665. По статье 6.3 (КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" - ред.), часть вторая, составлено 125 протоколов, в городе Барнауле - 64, данные протоколы будут направлены в суд на рассмотрение. Все эти протоколы составлены на граждан, минимальная сумма штрафа предусматривает 15 тысяч рублей. То есть штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Штраф очень большой, поэтому всех граждан призываю все-таки соблюдать масочный режим", - отметила Зубова.
На минувшей неделе указом губернатора в регионе ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Меры приняли в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Зубова уточнила, что в прежней редакции указа губернатора ответственность за несоблюдение масочного режима возлагали на жителей, теперь за обслуживание посетителей без средств защиты органов дыхания также отвечают предприниматели.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 10 июля внес ряд изменений в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Так, в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима, однако разрешили открыть пляжи, торговать непродовольственными товарами на рынках, а также возобновить тренировки спортсменов, которые входят в сборные команды края.
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