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В Алтайском крае 125 человек оштрафовали за нарушение масочного режима
Более ста жителей Алтайского края оштрафованы за нарушение масочного режима, рассказала журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:42
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор томенко, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, барнаул, общество

В Алтайском крае 125 человек оштрафовали за нарушение масочного режима

11:42 13.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Более ста жителей Алтайского края оштрафованы за нарушение масочного режима, рассказала журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
"По состоянию на 10.07 по краю промониторировано 2112 объектов, в городе Барнауле 665. По статье 6.3 (КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" - ред.), часть вторая, составлено 125 протоколов, в городе Барнауле - 64, данные протоколы будут направлены в суд на рассмотрение. Все эти протоколы составлены на граждан, минимальная сумма штрафа предусматривает 15 тысяч рублей. То есть штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Штраф очень большой, поэтому всех граждан призываю все-таки соблюдать масочный режим", - отметила Зубова.
На минувшей неделе указом губернатора в регионе ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Меры приняли в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Зубова уточнила, что в прежней редакции указа губернатора ответственность за несоблюдение масочного режима возлагали на жителей, теперь за обслуживание посетителей без средств защиты органов дыхания также отвечают предприниматели.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 10 июля внес ряд изменений в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Так, в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима, однако разрешили открыть пляжи, торговать непродовольственными товарами на рынках, а также возобновить тренировки спортсменов, которые входят в сборные команды края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ТоменкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайБарнаулОбщество
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