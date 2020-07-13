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"Газпром нефть" впервые поставила арктическую нефть в Китай
"Газпром нефть" впервые поставила в Китай арктическую нефть сорта Novy Port в объеме 144 тысячи тонн, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:03
россия
газпром нефть
китай
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россия, газпром нефть, китай, экономика

"Газпром нефть" впервые поставила арктическую нефть в Китай

12:03 13.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Газпром нефть" впервые поставила в Китай арктическую нефть сорта Novy Port в объеме 144 тысячи тонн, говорится в пресс-релизе компании.
"Газпром нефть" осуществила первую поставку арктической нефти в Китай. Нефть сорта Novy Port доставлена в порт назначения Янтай. Объем первой партии составил 144 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что "Газпром нефть" с начала экспорта нефти, добываемой в российской Арктике, поставила в страны Европы более 40 миллионов тонн нефти сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение). "Развитие сотрудничества с ключевыми азиатскими переработчиками позволило "Газпром нефти" расширить направления поставок и включить в карту отгрузок арктической нефти Китай, экономика которого активно восстанавливается от последствий пандемии", - отмечает компания.
Транспортно-логистическая схема "Газпром нефти" включает в себя нефтедобывающую платформу "Приразломная", нефтеналивной терминал "Ворота Арктики" в Обской губе, танкерный флот усиленного ледового класса, в том числе суда на СПГ-топливе, ледоколы сопровождения и рейдовый перевалочный комплекс в Мурманске. Эффективность и безопасность работы обеспечивает первая в мире цифровая система управления арктической логистикой "Капитан".
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Отмечается, что маршрут танкера из Мурманска в Янтай был проложен через арктические моря и три океана. Переход для доставки груза продолжался 47 суток.
"Успешный опыт реализации арктических сортов нефти на европейском рынке и глубокое понимание рынков АТР позволяют "Газпром нефти" предлагать сорт Novy Port с уникальной схемой круглогодичной логистики азиатским партнерам. С учетом планов компании по расширению географии поставок арктической нефти развитие сотрудничества с покупателями Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеет для нас стратегическое значение", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера.
Маркетинг арктической нефти на зарубежных рынках и фрахтование танкеров для ее вывоза покупателям осуществляет дочернее предприятие "Газпром нефти" — Gazprom Neft Trading GmbH.
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