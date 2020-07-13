Прокуратура подтвердила загрязнение реки Камы в Пермском крае

ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Прокуратура в ходе проверки информации о загрязнении реки Кама в Пермском крае выявила превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона, материалы направлены в следственные органы, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор Пермского края пришел к выводу, что содержание хлоридов в пробах воды из Камы не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям санитарных правил.
"Получены результаты лабораторных исследований от Роспотребнадзора. Факт загрязнения подтвердился. Исследованы пробы воды, взятые на участке Камы — от места впадения реки Лёнва до места впадения в реку Зырянка. Установлено превышение хлорид-иона в сравнении с нормативом ПДК, установленным для водного объекта рыбохозяйственного значения. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СК в Березниках для дачи уголовно-правовой оценки", — рассказали в краевой прокуратуре. Собеседник агентства уточнил, что ведомство будет следить за ходом доследственной проверки.
Ранее "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу березниковского предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения Камы хлоридами кальция.
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку после появления информации о возможном загрязнении Камы.
Пресс-служба Росводресурсов заявила, что загрязнение происходит, предположительно, с шламохранилища (склада жидких отходов) "Белое Море" Березниковского содового завода.