Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574263991.html
Прокуратура подтвердила загрязнение реки Камы в Пермском крае
Прокуратура в ходе проверки информации о загрязнении реки Кама в Пермском крае выявила превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона, материалы... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:36
уралхим
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
березники
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_0:205:3276:2048_1400x0_80_0_0_c129c3c86c1f96520b3c676dea83f43b.jpg
https://ria.ru/20200710/1574184280.html
березники
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_0:205:3276:2048_1400x0_80_0_0_c129c3c86c1f96520b3c676dea83f43b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c1e2d769415a71563d8d939c765e0ef8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564358293_119:550:1617:2048_1400x0_80_0_0_019bdb86c38cdf069d09230906b7429f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уралхим, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), березники, пермский край, происшествия

Прокуратура подтвердила загрязнение реки Камы в Пермском крае

11:36 13.07.2020
2139
© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, RussiaНабережная реки Камы в Перми
Набережная реки Камы в Перми
© Фото : Free Art License / A.Savin / Kama River promenade and Kommunalny Bridge in Perm, Russia
Набережная реки Камы в Перми. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Прокуратура в ходе проверки информации о загрязнении реки Кама в Пермском крае выявила превышение предельно допустимых концентраций хлорид-иона, материалы направлены в следственные органы, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор Пермского края пришел к выводу, что содержание хлоридов в пробах воды из Камы не превышает гигиенический норматив и соответствует требованиям санитарных правил.
"Получены результаты лабораторных исследований от Роспотребнадзора. Факт загрязнения подтвердился. Исследованы пробы воды, взятые на участке Камы — от места впадения реки Лёнва до места впадения в реку Зырянка. Установлено превышение хлорид-иона в сравнении с нормативом ПДК, установленным для водного объекта рыбохозяйственного значения. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы СК в Березниках для дачи уголовно-правовой оценки", — рассказали в краевой прокуратуре. Собеседник агентства уточнил, что ведомство будет следить за ходом доследственной проверки.
Ранее "Уралхим", один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, сообщил, что решил остановить работу березниковского предприятия "Азот" в Пермском крае из-за загрязнения Камы хлоридами кальция.
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку после появления информации о возможном загрязнении Камы.
Пресс-служба Росводресурсов заявила, что загрязнение происходит, предположительно, с шламохранилища (склада жидких отходов) "Белое Море" Березниковского содового завода.
Река Славянка
10 июля, 17:32
В прокуратуру направили материалы о загрязнении реки в Петербурге
000140
Обсудить 0
УралхимСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БерезникиПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Тула
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 156
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
Площадь лесных пожаров в ХМАО удвоилась за выходные
Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровск
Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск
Москва
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Смерч в станице Голубицкая, Краснодарский край
В МЧС предупредили о смерчах на Кубани
Машина скорой помощи
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 163
Дождь
В Московской области во вторник ожидается гроза и сильный ветер
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский первым поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши
Мужчина со смартфоном
Ученые придумали, как улучшить батареи смартфонов
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Дмитрий Чернышенко
Чернышенко: 60 процентов россиян не путешествует за пределами регионов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов рассказал Путину о попытках повысить производительность труда
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Казахстан продлит действующие из-за COVID-19 ограничения до конца июля
16:26В Росгидромете предупредили об опасных подтоплениях на западе Подмосковья
16:26В Швеции выпустили мобильное приложение с картой сокровищ
16:25Азербайджан заявил об обстреле позиций в Нахичеване со стороны ВС Армении
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
Лента новостейМолния