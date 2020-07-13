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https://ria.ru/20200713/1574263904.html
Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва
Андрей Губин, известный по хитам 90-х "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", впервые выступил на публике после долгого перерыва. Видео выложил в Сеть... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:16
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"голос"
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, "голос", леонид агутин

Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва

12:16 13.07.2020
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© Фото : сайт Андрея ГубинаАндрей Губин во время пресс-конференции
Андрей Губин во время пресс-конференции
© Фото : сайт Андрея Губина
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Андрей Губин, известный по хитам 90-х "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", впервые выступил на публике после долгого перерыва. Видео выложил в Сеть участник проекта "Голос" Илья Бардо.
В одном из караоке-баров 46-летний певец исполнил "На сиреневой луне" Леонида Агутина.
"Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое, как ни крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!" – прокомментировал ролик его автор.
Пользователям очень понравилось выступление: "Он стал только лучше!" (moor.iuliia15), "Рада слышать такой родной голос Андрея" (udachinamarinella), "Плачу от счастья, это лучшее, что случилось на данный момент" (svetlana_silverkz), "Видео посмотрела несколько раз, эмоции радости" (katerinkam80).
Стоп-кадр передачи Сегодня вечером. 19 января 2019
20 января 2019, 00:50Культура
Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
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КультураНовости культурыШоу-бизнес"Голос"Леонид Агутин
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