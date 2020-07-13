Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Андрей Губин, известный по хитам 90-х "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", впервые выступил на публике после долгого перерыва. Видео . Андрей Губин, известный по хитам 90-х "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", впервые выступил на публике после долгого перерыва. Видео выложил в Сеть участник проекта "Голос" Илья Бардо.

В одном из караоке-баров 46-летний певец исполнил "На сиреневой луне" Леонида Агутина.

"Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое, как ни крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!" – прокомментировал ролик его автор.