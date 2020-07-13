https://ria.ru/20200713/1574263904.html
Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва
Андрей Губин, известный по хитам 90-х "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", впервые выступил на публике после долгого перерыва. Видео выложил в Сеть... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:16
2020-07-13T12:16
культура
новости культуры
шоу-бизнес
"голос"
леонид агутин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_0:21:591:353_1400x0_80_0_0_742f267782bdb2ad860fd8396b6bbfa7.jpg
https://ria.ru/20190120/1549615505.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_0:21:591:353_1400x0_80_0_0_742f267782bdb2ad860fd8396b6bbfa7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_86:0:557:353_1400x0_80_0_0_8dcfb0f273e19e08f808010585b6a2f7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154962/01/1549620118_145:0:498:353_1400x0_80_0_0_d0b00661dc857f0ce804904172a00040.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шоу-бизнес, "голос", леонид агутин
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости
. Андрей Губин, известный по хитам 90-х "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", впервые выступил на публике после долгого перерыва. Видео выложил
в Сеть участник проекта "Голос" Илья Бардо.
В одном из караоке-баров 46-летний певец исполнил "На сиреневой луне" Леонида Агутина.
"Сегодня познакомился с Андреем Губиным! Годы работы на эстраде берут свое, как ни крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!" – прокомментировал ролик его автор.
Пользователям очень понравилось выступление: "Он стал только лучше!" (moor.iuliia15), "Рада слышать такой родной голос Андрея" (udachinamarinella), "Плачу от счастья, это лучшее, что случилось на данный момент" (svetlana_silverkz), "Видео посмотрела несколько раз, эмоции радости" (katerinkam80).