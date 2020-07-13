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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 156
Трое пациентов в возрасте от 65 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 156

11:33 13.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 июл - РИА Новости. Трое пациентов в возрасте от 65 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 156, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 34 человека.
"Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Богородицкого района в возрасте 65, 72 и 84 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7568 человек, выздоровели 6185 пациентов. Всего в регионе скончались 156 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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