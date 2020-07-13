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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571495821_0:165:986:720_1400x0_80_0_0_643dc05ae96be23d3f124e4d70402539.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

11:32 13.07.2020 (обновлено: 15:13 13.07.2020)
34060
© СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
© СК РФ
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Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
По предварительной версии, Быков с 1993 по 1995 год возглавлял объединенную ОПГ, в которую вошли в том числе группировки Вилора Струганова и Владимира Татаренкова. Он ввел единые для всех членов банд нормы поведения и санкции за их нарушения.
В дальнейшем Быков координировал деятельность этих ОПГ, которые с целью сохранения лидерства в криминальной среде в 1997-1999 годах убили местных авторитетов Анатолия Артюшкова и Владимира Филиппова, а также участника одной из банд Юрия Хонина.

Обвинения в двойном убийстве

Бизнесмена с криминальным прошлым задержали в мае по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, членов его преступной группировки. Как заявили в СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по его мнению, распределения доходов. Вскоре перед машиной, в которой находился Быков, прогремел взрыв. Бизнесмен решил, что это сделали Наумов с Войтенко, и решил их убить.
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Организацией занялся Владимир Татаренков и члены его банды. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля того же года, когда Наумов и Войтенко ехали в автомобиле по Свердловскому району, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Быкову предъявили обвинения в двойном убийстве и арестовали.

Дело Анатолия Быкова

В середине 1990-х Быков также возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой и избирался депутатом краевого Законодательного собрания.
В октябре 2000 года его арестовали, он пробыл в заключении до июня 2002-го. Мещанский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно. Спустя два года Верховный суд по просьбе Быкова решил пересмотреть дело. Формулировку обвинительного заключения изменили: бизнесмена признали виновным в подстрекательстве к преступлению, однако наказание осталось прежним.
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В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска снял с Быкова условный срок и погасил судимость, поскольку он отбыл половину срока без нарушений, а также вел активную благотворительную деятельность.
В 2009-м Страсбургский суд удовлетворил иск Быкова, обвинявшего Россию в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.
Летом 2016-го Быков подал заявку на участие в выборах в красноярский парламент, но избирком отказал регистрировать его кандидатуру из-за судимости. При этом партию "Патриоты России", которую Быков возглавлял, зарегистрировали, а его самого исключили из списка.
В начале этого года СМИ писали о Быкове в связи со скандалом вокруг его бывшего помощника Алексея Талюка, арестованного за мошенничество, а также фигуранта уголовного дела с наездом на авто на корреспондента федерального канала Павла Брыкина.
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Красноярский алюминиевый заводВладимир ФилипповМоскваКрасноярский крайКрасноярскЗадержание Анатолия БыковаАнатолий БыковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Эх ну ту партию выбрал, есть у нас одна в которой всех будут и ничего не делают
13 июля, 12:04
vv.a.sokolov35
76000334
Митинги за человека с честным светлым лицом будут?))
13 июля, 12:32
Лилиана Жеманная
261700050
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