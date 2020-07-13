СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения. Архивное фото

Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения

По предварительной версии, Быков с 1993 по 1995 год возглавлял объединенную ОПГ, в которую вошли в том числе группировки Вилора Струганова и Владимира Татаренкова. Он ввел единые для всех членов банд нормы поведения и санкции за их нарушения.

Владимира Филиппова , а также участника одной из банд Юрия Хонина. В дальнейшем Быков координировал деятельность этих ОПГ, которые с целью сохранения лидерства в криминальной среде в 1997-1999 годах убили местных авторитетов Анатолия Артюшкова и, а также участника одной из банд Юрия Хонина.

Обвинения в двойном убийстве

Бизнесмена с криминальным прошлым задержали в мае по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, членов его преступной группировки. Как заявили в СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по его мнению, распределения доходов. Вскоре перед машиной, в которой находился Быков, прогремел взрыв. Бизнесмен решил, что это сделали Наумов с Войтенко, и решил их убить.

Организацией занялся Владимир Татаренков и члены его банды. Некоторое время за жертвами следили, а 24 июля того же года, когда Наумов и Войтенко ехали в автомобиле по Свердловскому району, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Быкову предъявили обвинения в двойном убийстве и арестовали.

Дело Анатолия Быкова

В середине 1990-х Быков также возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода , активно занимался политикой и избирался депутатом краевого Законодательного собрания.

В октябре 2000 года его арестовали, он пробыл в заключении до июня 2002-го. Мещанский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, а также в незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к шести с половиной годам условно. Спустя два года Верховный суд по просьбе Быкова решил пересмотреть дело. Формулировку обвинительного заключения изменили: бизнесмена признали виновным в подстрекательстве к преступлению, однако наказание осталось прежним.

В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска снял с Быкова условный срок и погасил судимость, поскольку он отбыл половину срока без нарушений, а также вел активную благотворительную деятельность.

В 2009-м Страсбургский суд удовлетворил иск Быкова, обвинявшего Россию в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.

Летом 2016-го Быков подал заявку на участие в выборах в красноярский парламент, но избирком отказал регистрировать его кандидатуру из-за судимости. При этом партию " Патриоты России ", которую Быков возглавлял, зарегистрировали, а его самого исключили из списка.