Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прохладная и дождливая погода ожидает москвичей на этой неделе, в ее второй половине температура опустится ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Прохладная и дождливая погода ожидает москвичей на этой неделе, в ее второй половине температура опустится ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова

"Во второй половине недели, начиная со среды, средняя температура воздуха, будет ниже климатической нормы ниже градуса на 2-3", - рассказала Позднякова.

Она отметила, что в понедельник ожидается облачный день на западе области, с переменной облачностью – в Москве и на востоке области. В Москве температура повысится до 25-27 градусов, но на западе области будет не выше 20-22 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза – это будет ощущаться приближение холодного атмосферного фронта.

"Четырнадцатого и пятнадцатого июля холодный атмосферный фронт будет целиком определять погоду в столичном регионе. В ночь на 14 июля кратковременные дожди местами, в основном в западной половине, в дневные часы дождь повсеместно, местами сильный, с грозой. Северный ветер будет довольно сильный, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. Температура воздуха начнет постепенно понижаться, завтра днем в Москве 21-23 градуса, по области – до 25 градусов, но только на крайнем юго-востоке столичного региона", - уточнила Позднякова.

По ее словам, 15 июля будет дождливым, температура воздуха в ночные часы понизится до 14-15 градусов в Москве и до 11 градусов по области, сохранится порывистый северный ветер, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду, поэтому будет ощущение, что на улице стало очень холодно. Дневная температура только на юго-востоке будет около 22 градусов, в Москве – около 20 градусов.

"Фронт отойдет на восток только во второй половине недели. В четверг и в пятницу уже облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди местами. Преобладающая температура в ночные часы 11-16 градусов, дневная температура – 18-23 градуса", - сообщила синоптик.