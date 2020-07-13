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Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
Прохладная и дождливая погода ожидает москвичей на этой неделе, в ее второй половине температура опустится ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:31
татьяна позднякова
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

11:31 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Прохладная и дождливая погода ожидает москвичей на этой неделе, в ее второй половине температура опустится ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"Во второй половине недели, начиная со среды, средняя температура воздуха, будет ниже климатической нормы ниже градуса на 2-3", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в понедельник ожидается облачный день на западе области, с переменной облачностью – в Москве и на востоке области. В Москве температура повысится до 25-27 градусов, но на западе области будет не выше 20-22 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза – это будет ощущаться приближение холодного атмосферного фронта.
"Четырнадцатого и пятнадцатого июля холодный атмосферный фронт будет целиком определять погоду в столичном регионе. В ночь на 14 июля кратковременные дожди местами, в основном в западной половине, в дневные часы дождь повсеместно, местами сильный, с грозой. Северный ветер будет довольно сильный, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. Температура воздуха начнет постепенно понижаться, завтра днем в Москве 21-23 градуса, по области – до 25 градусов, но только на крайнем юго-востоке столичного региона", - уточнила Позднякова.
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По ее словам, 15 июля будет дождливым, температура воздуха в ночные часы понизится до 14-15 градусов в Москве и до 11 градусов по области, сохранится порывистый северный ветер, порывы могут достигать 13-18 метров в секунду, поэтому будет ощущение, что на улице стало очень холодно. Дневная температура только на юго-востоке будет около 22 градусов, в Москве – около 20 градусов.
"Фронт отойдет на восток только во второй половине недели. В четверг и в пятницу уже облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди местами. Преобладающая температура в ночные часы 11-16 градусов, дневная температура – 18-23 градуса", - сообщила синоптик.
Метеоролог отметила, что к субботе атмосферное давление подрастет, существенных осадков не ожидается. Ночь будет довольно прохладной: в городе 10-12 градусов, по области до 9 градусов. Дневная температура в Москве – 21-23 градуса, по области – от 18 до 23 градусов.
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