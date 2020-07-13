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В Московской области во вторник ожидается гроза и сильный ветер
Жителей Подмосковья предупреждают о дожде, грозе и сильном ветре до 20 метров в секунду во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:31
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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353
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество

В Московской области во вторник ожидается гроза и сильный ветер

11:31 13.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь
Дождь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жителей Подмосковья предупреждают о дожде, грозе и сильном ветре до 20 метров в секунду во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 09.00 до конца суток 14 июля местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, местами гроза, местами порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, однако если ливень застал на улице, стоит укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Кроме того, при сильном ветре стоит оставить машину в гараже или вдали от деревьев, находясь на улице, необходимо стараться обходить шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.
МЧС также напоминает гражданам, что при грозе следует держаться подальше от электропроводки и антенн, желательно отключить радио и телевизор. При этом на улице не нужно прятаться под высокие деревья, а при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.
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ПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
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