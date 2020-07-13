В Московской области во вторник ожидается гроза и сильный ветер

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Жителей Жителей Подмосковья предупреждают о дожде, грозе и сильном ветре до 20 метров в секунду во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 09.00 до конца суток 14 июля местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, местами гроза, местами порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, однако если ливень застал на улице, стоит укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Кроме того, при сильном ветре стоит оставить машину в гараже или вдали от деревьев, находясь на улице, необходимо стараться обходить шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.