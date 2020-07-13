https://ria.ru/20200713/1574263695.html
В Московской области во вторник ожидается гроза и сильный ветер
Жителей Подмосковья предупреждают о дожде, грозе и сильном ветре до 20 метров в секунду во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:31
2020-07-13T11:31
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200713/1574251139.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571039099_0:0:3012:1695_1400x0_80_0_0_9f2d7f7e741795eab6f798ad2813f933.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Жителей Подмосковья
предупреждают о дожде, грозе и сильном ветре до 20 метров в секунду во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регионального главка МЧС
РФ.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 09.00 до конца суток 14 июля местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, местами гроза, местами порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют воздержаться от поездок по городу, однако если ливень застал на улице, стоит укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Кроме того, при сильном ветре стоит оставить машину в гараже или вдали от деревьев, находясь на улице, необходимо стараться обходить шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач.
МЧС также напоминает гражданам, что при грозе следует держаться подальше от электропроводки и антенн, желательно отключить радио и телевизор. При этом на улице не нужно прятаться под высокие деревья, а при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею.