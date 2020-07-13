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В Алтайском крае у 13 членов студенческого отряда выявили COVID-19
Коронавирус подтвердился у 13 членов студотряда, которые занимались сбором ягод в Змеиногорске, сообщили журналистам в правительстве Алтайского края. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:28
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), змеиногорск, алтайский край, барнаул

В Алтайском крае у 13 членов студенческого отряда выявили COVID-19

11:28 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 13 членов студотряда, которые занимались сбором ягод в Змеиногорске, сообщили журналистам в правительстве Алтайского края.
"На утро было девять (студентов с подтвержденным коронавирусом - ред.), сейчас еще плюс четыре. Всех остальных контактных будут обследовать 15-16 июля", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в общежитии Змеиногорска, где проживали приехавшие на сбор ягод члены алтайского студотряда, произошла вспышка коронавируса, 16 человек с признаками инфекции госпитализировали, 18-летний студент скончался.
"Основной причиной смерти явилась все-таки коронавирусная инфекция, пневмония, вызванная этой инфекцией, и течение заболевание достаточно интенсивное, и здесь мы зафиксируем позднее обращение за медицинской помощью. При сборе анамнеза выяснилось, что страдал он уже, болел в течение нескольких дней, более четырех суток, и не обращался за медицинской помощью. Все это привело к такому агрессивному течению заболевания и, увы, такому исходу", - рассказал журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов.
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Всего в студотряде на момент вспышки находились 126 студентов. Их поместили в обсерваторы Барнаула и Бийска.
Известно, что члены студотряда работали в крестьянско-фермерском хозяйстве. "Сейчас нами проводится проверка в отношении данного предприятия, где студенты, скажем, студенческий отряд работал, и меры будут приняты исчерпывающие", - рассказала начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.
Сейчас в регионе работает три студенческих отряда, в которых более 1200 студентов. В основном, ребята трудятся в агропромышленном комплексе. Для этих предприятий, по словам Зубовой, Роспотребнадзор готовит предписания, чтобы исключить вспышки коронавируса.
За сутки в Алтайском крае выявили 235 инфицированных коронавирусом, число зараженных составило 6056 человек, сообщают в региональном оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗмеиногорскАлтайский крайБарнаул
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