В Алтайском крае у 13 членов студенческого отряда выявили COVID-19

БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 13 членов студотряда, которые занимались сбором ягод в Змеиногорске , сообщили журналистам в правительстве Алтайского края

"На утро было девять (студентов с подтвержденным коронавирусом - ред.), сейчас еще плюс четыре. Всех остальных контактных будут обследовать 15-16 июля", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в общежитии Змеиногорска, где проживали приехавшие на сбор ягод члены алтайского студотряда, произошла вспышка коронавируса, 16 человек с признаками инфекции госпитализировали, 18-летний студент скончался.

"Основной причиной смерти явилась все-таки коронавирусная инфекция, пневмония, вызванная этой инфекцией, и течение заболевание достаточно интенсивное, и здесь мы зафиксируем позднее обращение за медицинской помощью. При сборе анамнеза выяснилось, что страдал он уже, болел в течение нескольких дней, более четырех суток, и не обращался за медицинской помощью. Все это привело к такому агрессивному течению заболевания и, увы, такому исходу", - рассказал журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

Бийска. Всего в студотряде на момент вспышки находились 126 студентов. Их поместили в обсерваторы Барнаула

Известно, что члены студотряда работали в крестьянско-фермерском хозяйстве. "Сейчас нами проводится проверка в отношении данного предприятия, где студенты, скажем, студенческий отряд работал, и меры будут приняты исчерпывающие", - рассказала начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

Сейчас в регионе работает три студенческих отряда, в которых более 1200 студентов. В основном, ребята трудятся в агропромышленном комплексе. Для этих предприятий, по словам Зубовой, Роспотребнадзор готовит предписания, чтобы исключить вспышки коронавируса.

За сутки в Алтайском крае выявили 235 инфицированных коронавирусом, число зараженных составило 6056 человек, сообщают в региональном оперштабе.